Luca Stangl startet nach Stimmbruch wieder voll durch

Bald geht es weiter

Luca Stangl möchte nach einer kleineren Pause, jetzt mit tieferer Stimme,

wieder voll durchstarten!! Der inzwischen 15-Jährige Vollblutmusiker arbeitet

an seiner 3.CD. Drei neue Songs sind inzwischen fertig, und diese möchte er

gerne seinem Publikum vorstellen.

Darunter auch sein erstes Liebeslied „Du bist für mi da Wahnsinn“, eine

wunderschöne Ballade, auf die er ganz besonders stolz ist.

Der fetzige Partysong „Wir hab’n alles im Griff“ vermittelt Partystimmung,

klingt rockig und modern und soll zum Mitsingen und Tanzen animieren.

Natürlich ist auch bei diesem Song die „Steirische“ dabei!

Den aktuellen Song „Such a sunny day“ kann man in die Rubrik „Volkstümlich“ einordnen, obwohl er mit einem englischen Text ausgestattet ist.

Damit will Luca seinen vielen englisch sprechenden Fans eine kleine Freude

bereiten. Einige internationale Radiosender, wie zum Beispiel BBC in London,

spielen Lucas englische Songs sehr gerne.

Zu „Such a sunny day“ gibt es auf Lucas YouTube-Kanal bereits ein

Musikvideo. Das Video zu „Du bist für mi da Wahnsinn“ wird demnächst

und zu „Wir hab’n alles im Griff“ in einigen Wochen folgen.

Die 3. CD ist für Jahresende 2021, spätestens aber für Jänner 2022 geplant,

abhängig von der jeweiligen Corona-Situation.

Weitere Infos gibt es auf der Homepage www.lucastangl.at.

Wer ist Luca Stangl?

Luca wurde im September 2006 geboren und wohnt im schönen Kremstal in

Oberösterreich. Derzeit besucht er eine Fachschule als letztes Pflichtschuljahr.

Er möchte gerne den Beruf „Digitaler Werkzeugtechniker“ erlernen und

selbstverständlich weiterhin als Sänger und Musiker erfolgreich sein.

Von klein auf hat ihn die Musik begeistert, und seit seinem 6. Lebensjahr spielt

er mit viel Freude die Steirische Harmonika. Er spielt auch ein wenig Keyboard

und bekommt Gesangsunterricht.

Seine musikalische Begeisterung verdankt er überwiegend seinem Opa Toni

Berger, der mit ihm konsequent übt und ihn auch manchmal bei seinen LiveAuftritten musikalisch mit Gitarre und Gesang begleitet.

Luca hat bisher zwei eigene CD’s mit den Titel „Koaner tuat, was i wü“ und

„Hauptsach mir san xund“ herausgebracht. 26 bunt-gemischte Titel sind

drauf, von fetzig und humorvoll bis romantisch und besinnlich.

Beide CD’s können unter der E-Mail-Adresse „luca-cd@gmx.at“ oder direkt

auf seiner Homepage bestellt werden.

Weitere Songs wie „So good to know you“, „A Dirndl in da Lederhosn“,

„Adventkalender-Tannenbaum“ und die aktuellen, oben angeführten Lieder

werden auch auf der 3. CD zu finden sein.

Ein großes „Dankeschön“ gilt Frau Hanneliese Kreissl-Wurth, Flo Daxner

(Tonstudio Gmunden) und seinem Opa Toni Berger, die ihn in seiner

musikalischen Laufbahn tatkräftig unterstützen.

Luca steht seit seinem 7. Lebensjahr auf der Bühne. Er spielt und singt Volksmusik, volkstümliche Musik, Schlager und Balladen bis zum VolksRock, alles

was ihm gefällt! Live-Auftritte werden gerne angeboten! Auch international

ist Luca schon aufgetreten. Zum Beispiel in Holland, Belgien, Deutschland,

Ungarn, Slowakei und Slowenien. Auch mehrere TV-Auftritte waren dabei,

wie bei „Immer wieder Sonntags“, bei mehreren „StarTreff-Shows“, bei

diversen „Folxstadl“-Sendungen und einigen anderen.

Viele Radiosender im In- und Ausland spielen gerne Lucas Lieder.

Nähere Informationen gibt es auf der Homepage www.lucastangl.at und auf

seinem YouTube-Kanal „Luca Stangl“, der bereits rund 17.500 Abonnenten

und mehr als 11 Mio. Aufrufe aufzeigt!!

Geschäftliche Anfragen bitte per Mail an: „berger.a@aon.at“ oder

„luca-cd@gmx.at“ oder das Kontaktformular auf der Homepage ausfüllen.

Info- und Bildquelle: Management Luca Stangl/ Anton Berger

