Neu: „Luca Furnari: Aus der Kreisklasse in die Jugendbundesliga in zwei Jahren“ – ein wahres Fußballwunder

Mit Talent, eisernem Willen und der Hilfe seiner Familie, Freunde, Trainer und Vereine wird Luca Furnari zwei Jahre, nachdem er die Kreisklasse verlassen hat, mit 14 die Nummer 1 der U17-Bundesliga.

Für alle Fußball-Begeisterten gibt es jetzt die Geschichte des jüngsten Torwarttalents Luca Furnari im Buchhandel.

Luca Furnari (15) ist aktueller U17-Jugendbundesligatorwart. Mit 14 Jahren debütierte er als jüngster Torwart aller Zeiten in der höchsten deutschen Spielklasse und wurde 2019 von einer Expertenjury mit dem Torwart-Talent-Award, dem Förderpreis für das größte Nachwuchstorwarttalent Deutschlands ausgezeichnet. In der Saison 2019/20 wurde er mit seinem Team Deutscher U17-Meister Südwest und gewann den U17 Südwest Masters Pokal. In der 2021 veröffentlichten Youth-News-Research-Studie erreichte er das höchste Leistungsniveau aller getesteten Nachwuchstorwarte Deutschlands und wurde in die Top-Elf des 2004er Jahrgangs nominiert. Nach seinen Jugendfußballstationen bei Weiss-Blau Frankfurt, SC Hessen Dreieich sowie dem DFB-Stützpunkt Frankfurt/Neu-Isenburg gilt er heute als eines der größten Torwarttalente im deutschen Fußball.

„Nach dem Unterricht bin ich zu 100 % Fußballtorwart und spiele aktuell in der U17-Bundesliga. Auch wenn es etwas ganz Tolles ist, mit 15 Jahren schon U17-Bundesliga zu spielen, so gleicht der Weg, auf dem ich in die Bundesliga gekommen bin, wohl einem Wunder“, sagt Luca selbst dazu. „Noch im Winter 2017 lief ich zum letzten Mal als Kreisligatorwart von Weiss-Blau Niederrad auf, um zweieinhalb Jahre später als vierzehnjähriger Torwart mein U17-Bundesligadebüt gegen den 1. FC Nürnberg zu geben.“

Das Torwart-Talent weiß, dass weltweit Millionen Kinder davon träumen, in ihrem Lieblingssport Fußball so weit zu kommen, und er weiß auch, dass ganz viele alles dafür geben. Mit diesem Buch möchte Luca ihnen allen Mut machen, es weiter zu versuchen und an sich zu glauben. Es ist ein schwerer Weg, aber es ist nicht unmöglich.

„Ihr könnt es packen, wenn ihr hart an euch arbeitet und euch den Spaß am Fußball niemals nehmen lasst. Auf meinem Weg nach oben habe ich immer wieder Menschen getroffen, die mein Talent erkannt und mich im richtigen Moment gefördert haben. Ohne diese Schlüsselpersonen und Mentoren hätte ich eine solche Entwicklung niemals geschafft. Vielen, vielen Dank für eure Hilfe und den Glauben an mich!“ so der junge Fußballstar.

Eine wahre Geschichte, die das Herz jedes Fußballfans höherschlagen lässt.

Erhältlich ab sofort überall, wo es Bücher gibt.

Stefan Henrich:

Luca Furnari: Aus der Kreisklasse in die Jugendbundesliga in zwei Jahren



Angelika Lenz Verlag

140 S. | TB | 12,90 EUR | ISBN 978-3-943624-63-2

ALV – Das Haus für humanistische Literatur – und mehr. Bücher für Freigeister, Freidenker, Freireligiöse, Humanisten, Atheisten und alle, die gerne gute Bücher lesen und weiterdenken. Gegründet 1990.

Der Angelika Lenz Verlag arbeitet mit freigeistigen Autoren und Verbänden zusammen und publiziert Bücher für alle, die gerne selber denken. Unser Verlagsprogramm umfasst Themen wie Humanismus, Ethik, Religionskritik, Skeptizismus, Philosophie in der Tradition der Aufklärung, aber auch Belletristik und Kinderbücher.

