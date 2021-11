Pachanta covert „Wicked Game“ zweisprachig!

Der Erfolg geht weiter

Nach Pachanta’s cooler und weltweit gefeierten Neuinterpretation des Bananarama-Klassikers „Cruel Summer“ ist nun „Wicked Game“ an der Reihe, die zweite Singleauskoppelung des Albums „Miami Nights“.

Diese legendäre und ultimative Herzschmerz-Ballade der späten 80er vom US-amerikanischen Rockmusiker Chris Isaak singen nun Maibritt und Cristóbal 2:56 Minuten lang ihre Version von „Romantik pur“ in Spanisch und Englisch.

Nachdem das Lied auch als Filmmusik im Road Movie „Wild at Heart“, mit Nicolas Cage in der Hauptrolle, zu hören war, erreichte es große Bekanntheit in den USA, England und Deutschland. Das Plattenlabel „Montania Empire Records“ hat auch diesmal keine Kosten und Mühen gescheut diesen Song international zu bemustern, um der großen Popularität des Originals gerecht zu werden.

Beim Musikvideo hat man diesmal bewusst auf die Darstellung des damaligen Zeitgeistes verzichtet. Die bunte Welt der Karottenhosen und Neonleggings gepaart mit Dauerwelle kam als modischer Schrei der damaligen Zeit im Video nicht zum Tragen. Stattdessen setzt man schlicht und klassisch – auf schwarz/weiß – ganz nach dem Motto „weniger ist mehr“, aber dafür hundertprozentige Emotionen.

Pachanta lässt die herrliche Zeit der 80er voller Aufbruchsstimmung wiederaufleben und holt sie mit den sinnlichen Euro-Latin Pop-Klängen wieder zurück ins Hier und Jetzt. Jawoll – das Leben geht wieder los, denn das ist erst der Anfang von vielen weiteren Covers der 80iger mit dem Erfolgsduo Pachanta.

