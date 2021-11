Du bist für mi da Wahnsinn – der Neustart des Luca Stangl

Er startet wieder durch

Luca Stangl möchte nach einer kleineren Pause jetzt wieder voll

durchstarten!!

Der inzwischen 15-jährige Vollblutmusiker arbeitet an seiner

3.CD. Drei neue Songs sind inzwischen fertig, und diese möchte er gerne

seinem Publikum vorstellen.

Darunter auch sein erstes Liebeslied „Du bist für mi da Wahnsinn“, eine

wunderschöne Ballade, auf die er ganz besonders stolz ist.

Der fetzige Partysong „Wir hab’n alles im Griff“ vermittelt Partystimmung,

klingt rockig und modern und soll zum Mitsingen und Tanzen animieren. Natürlich ist auch bei diesem Song die „Steirische“ dabei!

Den aktuellen Song „Such a sunny day“ kann man in die Rubrik „Volkstümlich“ einordnen, obwohl er mit einem englischen Text ausgestattet ist.

Damit will Luca seinen vielen englisch sprechenden Fans eine kleine Freude

bereiten. Einige internationale Radiosender, wie zum Beispiel BBC in London,

spielen Lucas englische Songs sehr gerne.

Zu „Such a sunny day“ gibt es auf Lucas YouTube-Kanal bereits ein

Musikvideo. Das Video zu „Du bist für mi da Wahnsinn“ wird demnächst

und zu „Wir hab’n alles im Griff“ in einigen Wochen folgen.

Die 3. CD ist für Jahresende 2021, spätestens aber für Jänner 2022 geplant,

abhängig von der jeweiligen Corona-Situation.

Weitere Infos gibt es auf der Homepage www.lucastangl.at.

Geschäftliche Anfragen bitte per Mail an: „berger.a@aon.at“ oder

„luca-cd@gmx.at“ oder das Kontaktformular auf der Homepage ausfüllen.

„Du bist für mi da Wahnsinn“/

Label: fd-music / LC 13792

ISRC ATF47 2100584

Veröffentlichung: 25.10.2021

Text: Anton Berger / Komponist: Anton Berger u. Flo Daxner

„Wir hab’n alles im Griff“

Label: fd-music / LC 13792

ISRC: ATF47 2100586

Veröffentlichung: 2.11.2021

Text: Hanneliese Kreißl-Wurth / Komponist: Uwe Altenried

„Such a Sunny Day“

Label: fd-music / LC13792

ISRC ATF47 2100585

Veröffentlichung: 1.10.2021

Text: Hanneliese Kreißl-Wurth / Komponist: Flo Daxner

Info- und Bildquelle: Management Luca Stangl/ Anton Berger

