Feller & Feller – Seit Du nicht mehr bei mir bist

Das Schlagerduo Feller & Feller meldet sich mit einer Überraschungs-CD zurück.

Der Schlager lebt nach wie vor in den Herzen der beiden smarten Ostfriesen. So ist während der Corona-Zeit einiges an neuen Ideen entstanden und die Fans dürfen sich freuen.

Sorgfältig ausgesuchte Songs aus dem Konzertprogramm der letzten 25 Jahre, abgerundet mit brandneuen Titeln, präsentieren Hansi und Robert in einer Doppel-CD-Box. Ihre erfolgreichen Hitparaden-Songs, mit denen sie regelmäßig die vorderen Plätze belegten, wurden neu arrangiert und neu gemischt und sorgen für fröhliche Party-Stunden, gefüllt mit tollen Rhythmen und Schlagern zum Tanzen.

Bevor Feller & Feller im kommenden Jahr am 9. April 2022 nachträglich zum 25-jährigen Bühnenjubiläum in der Sparkassen-Arena in Aurich einladen, wird das Jahr 2021 für die Beiden nicht ohne einen musikalischen Höhepunkt bleiben. „Hit auf Hit“ – ein Album, das man sich anhören sollte. Mit ihrer brandneuen Single aus dem bevorstehenden Album gehen Feller & Feller bereits am 15. Oktober 2021 an den Start. Poppig und trendig geht es zum neuen Feller & Feller Sound auf die Tanzfläche. Wer das nördlichste Schlagerduo Deutschlands kennt, weiß dass sie für erstklassigen Schlager stehen und mit ihrer Single “ Seit Du nicht mehr bei mir bist“ die Herzen im Sturm erobern. Eine Liebesgeschichte, die mit Abschied und Sehnsucht einhergeht, bestimmt das Thema ihrer Single und wird vielen aus dem Herzen sprechen.

Nordisch, poppig und hitverdächtig!

Text: Arno Roth; Musik: Stefan Ackermann

Label und Labelcode: Monopol, LC 000665

Veröffentlichungsdatum 15.10.201:

ISRC-Nr.: DEA652199936

Verlag: Polygramm-Songs / Pelu MV

Mehr Infos zu Feller & Feller gibt es bei Ihnen auf www.fellerundfeller.de und den sozialen Medien wie Facebook

Info- und Bildquelle: Büro Feller & Feller

