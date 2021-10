Alpha Esports Tech kündigt exklusive Partnerschaft mit der Recreation and Park Commission der Gemeinde East Baton Rogue (BREC) an

Alpha und BREC werden auf der Grundlage einer Umsatzaufteilung zusammenarbeiten, um den Bekanntheitsgrad der GamerzArena, der Online-Gaming-Plattform des Unternehmens, zu steigern.

VANCOUVER, B.C.(14. Oktober 2021) – Alpha Esports Tech Inc. (CSE ALPA) (FWB:(9HN), (OTC PINK APETF) (Alpha oder Unternehmen), ein Technologieunternehmen, das sich auf aufstrebende Märkte in den Bereichen E-Sport, Mobile Gaming, Handel und Blockchain sowie auf wachstumsintensive Chancen konzentriert, ist stolz darauf, bekannt geben zu können, dass seine Online-Plattform GamerzArena jetzt der offizielle Online-Gaming-Partner der Recreation and Park Commission der Gemeinde East Baton Rouge (BREC) ist.

BREC verbindet als Freizeitbehörde Menschen mit den Parks und der Natur der Gemeinde East Baton Rouge. Diese umfassen mehr als 180 Parks mit einer einzigartigen Mischung von Einrichtungen, die die Geschichte und die reichen natürlichen Ressourcen im Süden Louisianas widerspiegeln. BREC hat es sich zur Aufgabe gemacht, zu einer gesünderen und lebendigeren Gemeinschaft beizutragen, indem es außergewöhnliche Parks, Freiflächen und Erholungsmöglichkeiten für alle Einwohner von East Baton Rouge bereitstellt.

Im Rahmen der Partnerschaft:

– wird GamerzArena die exklusive Plattform für alle Online-E-Sportveranstaltungen von BREC, wobei Alpha verschiedene Gaming-Turniere unter der Marke BREC ausrichten und betreiben wird;

– werden Alpha und BREC gemeinsame Veranstaltungen und Turniere auch gemeinsam über die Nutzer und Spielerbasis beider Organisationen vermarkten;

– wird BREC seine bestehenden Beziehungen im E-Sport strategisch nutzen, um Alphas Abonnementservice GamerzArena+ zu bewerben. BREC erhält einen speziellen Empfehlungscode für GamerzArena+, und beide Parteien teilen sich die Einnahmen für jedes Nutzerabonnement.

– Alpha und BREC teilen sich die Einnahmen für alle Sponsorengelder, die sie für Veranstaltungen und Turniere erhalten.

Diese Partnerschaft mit BREC ist ein weiteres Beispiel dafür, wie das Unternehmen seine Geschäftsstrategie der Nutzerakquise fortsetzt, so Matthew Schmidt, Interims-CEO von Alpha. BREC ist eine der populärsten Behörden für Erholung und Freizeit in den Vereinigten Staaten und bedient eine sehr große Bevölkerung. Das gibt uns eine einmalige Chance, die Präsenz auf GamerzArena enorm zu steigern.

BREC freut sich auf die Zusammenarbeit mit Alpha Esports Tech Inc., um das Spielerlebnis für unsere Gemeinde zu erweitern, sagte Brandon Smith, stellvertretender Leiter von BREC.

Über Alpha Esports Tech Inc.

Alpha Esports Tech Inc. ist ein Technologieunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die aufstrebenden Bereiche eSport, Mobile Gaming, eCommerce und andere wachstumsstarke Gelegenheiten gerichtet ist. Durch ein starkes Portfolio von Technologie-Assets und Produkten wie GamerzArena will Alpha Esports Tech moderne Gaming-Plattformen für die breite Masse attraktiv machen. Mehr erfahren können Sie unter www.alphatech.inc.

Über BREC

Die Recreation and Park Commission der Gemeinde East Baton Rouge (BREC) verbindet als Freizeitbehörde Menschen mit den Parks und der Natur der Gemeinde East Baton Rouge. Diese umfassen mehr als 180 Parks mit einer einzigartigen Mischung von Einrichtungen, die die Geschichte und die reichen natürlichen Ressourcen im Süden Louisianas widerspiegeln. Dazu gehören ein hochmodernes Observatorium, ein Sumpf-Naturzentrum im Stadtzentrum, ein Reitpark, ein Zoo, ein Theater für darstellende Künste, ein Arboretum, ein botanischer Garten, ein Wasserpark mit dem einzigen Surfsimulator des Bundesstaates, Golfplätze in der gesamten Gemeinde und ein weitläufiger, fast 30.000 Fuß umfassender Beton-Extremsportpark. BREC hat die Verantwortung für die Verbesserung der Gesundheit, Sicherheit, Umwelt und Lebensqualität aller Bürger schon immer sehr ernst genommen. BREC hat seit 2004 Gemeinschaftsparks, Hundeparks, ein familiengerechtes Wassersportzentrum, ein wachsendes Wanderwegenetz, Angelteiche und größere Spielplätze angelegt und zwei mobile Erholungsanlagen angeschafft, um Spielwüsten in der Region zu bedienen.

Ansprechpartner

Anlegerservice: ir@alphatech.inc – 604 359 1256

Medien- und Öffentlichkeitsarbeit: media@alphatech.inc

Für das Board of Directors

Jonathan Anastas

Chairman und Director

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, die sich auf Aussagen über das Geschäft des Unternehmens, die Produkte und die Zukunft des Unternehmens. Obwohl das Unternehmen die in zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen für angemessen hält, kann nicht gewährleistet werden, dass sich solche Erwartungen als richtig erweisen. Die Leser werden davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Risiken und Unsicherheiten unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Entwicklungen wesentlich von jenen abweichen, die in diesen Aussagen enthalten sind, was unter anderem von den Risiken abhängt, dass die Produkte und Pläne des Unternehmens von den in dieser Pressemeldung genannten Produkten und Plänen abweichen, und dass das Unternehmen nicht in der Lage sein könnte, seine Geschäftspläne wie erwartet durchzuführen. Sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, lehnt das Unternehmen ausdrücklich jedwede Verpflichtung ab und beabsichtigt nicht, die zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung zu aktualisieren. Obwohl das Unternehmen die in zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen für angemessen hält, kann nicht gewährleistet werden, dass sich solche Erwartungen als richtig erweisen. Die Aussagen in dieser Pressemeldung entsprechen dem Stand der Dinge zum Datum dieser Pressemeldung.

Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemeldung nicht geprüft, genehmigt oder abgelehnt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Alpha Esports Tech Inc.

Investor Relations

1930 – 1177 West Hastings Street

V6E 4T5 Vancouver, BC

Kanada

email : ir@alphatech.inc

Pressekontakt:

Alpha Esports Tech Inc.

Investor Relations

1930 – 1177 West Hastings Street

V6E 4T5 Vancouver, BC

email : ir@alphatech.inc

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Soforthilfe bei Störungen der Roboter-Kommunikation Feller & Feller – Seit Du nicht mehr bei mir bist