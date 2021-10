Alpha Esports Tech Inc. meldet Partnerschaft mit Esports Entertainment Group, um Computer Vision für automatisiertes Scoring zu entwickeln

Alpha Esports Tech Inc. wird mit Esports Entertainment Group zusammenarbeiten, um Plattform GamerzArena automatisiertes Scoring zu ermöglichen

4. Oktober 2021, Vancouver (British Columbia). Alpha Esports Tech Inc. (CSE: ALPA, (FWB:5NP, (OTC PINK: APETF) (Alpha Tech oder das Unternehmen), ist stolz bekannt zu geben, dass es ein Partnerschaftsabkommen mit der kürzlich umfirmierten Tochtergesellschaft von Esports Entertainment Group, EEG Labs (NASDAQ: GMBL), unterzeichnet hat. EEG Labs war zuvor unter dem Namen Genji bekannt. Das Unternehmen und EEG Labs werden ein neues Computer-Vision-Technologiesystem entwickeln, das es der Online-Plattform des Unternehmens, GamerzArena, ermöglicht, ein automatisiertes Scoring für beliebte Spiele wie Call of Duty oder Fortnite durchzuführen.

Die neue Computer-Vision-Technologie vereinfacht das Scoring von Spielen und ermöglicht es GamerzArena, zahlreiche gängige Arten von betrügerischen Aktivitäten, wie etwa das Fälschen von Spielergebnissen, zu erkennen. Ein weiterer Vorteil dieser neuen Technologie besteht darin, dass die Turnierergebnisse unmittelbar in den Ranglisten auf GamerzArena verfügbar sind. Die automatisierte Technologie wird es Nutzern ermöglichen, den Ergebnissen von Turnieren und Wettbewerben aufgrund der Konsistenz der Computer-Vision-Technologie im Bereich des Scorings mehr Vertrauen entgegenzubringen. EEG Labs wird seine Computer-Vision-Technologie auch einsetzen, um Daten aus weiteren Quellen und Wettbewerben zu extrahieren, um die Inhaltspläne des Unternehmens zu optimieren.

Die Partnerschaft mit EEG Labs Analytics bei der Entwicklung einer Computer-Vision-Technologie wird GamerzArena auf die nächste Ebene heben, sagte der interimistische CEO Matthew Schmidt. Das automatisierte Scoring-System und die Anti-Betrugs-Software verleihen GamerzArena ein zusätzliches Maß an Vertrauen und Sicherheit, was uns dabei helfen wird, unsere Nutzerbasis weiter zu vergrößern.

Wir freuen uns darauf, die Technologie von EEG Labs weiter auszubauen und GamerzArena ist eine großartige Möglichkeit, dies zu tun, fügte Magnus Leppaniemi, President von EEG Games, hinzu. Durch unsere Zusammenarbeit werden wir den Weg für ein bahnbrechendes und effizientes Scoring von E-Sport-Ergebnissen ebnen, die es Spielern in allen Teilen der Welt ermöglicht, sicher und zuverlässig zu spielen.

Über Alpha Esports Tech Inc.

Alpha Esports Tech Inc. ist ein Technologieunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die aufstrebenden Märkte eSport, Mobile Gaming, eCommerce, Blockchain und andere wachstumsstarke Gelegenheiten gerichtet ist. Durch ein starkes Portfolio von Technologie-Assets bringen wir neuen Schwung in den Bereich des modernen. Mehr erfahren können Sie unter www.alphatech.inc.

Über EEG Labs und Esports Entertainment Group

EEG Labs ist eine Tochtergesellschaft der Esports Entertainment Group und wird seine ausgeklügelte Computer Vision nutzen, um hochmoderne Analysen für die Optimierung von Übertragungen und das Talent-Scouting zu liefern. Die Esports Entertainment Group ist ein börsennotiertes Unternehmen, das an der NASDAQ unter dem Kürzel GMBL notiert. Die Esports Entertainment Group hat die Lizenz und Regulierung für den legalen Betrieb von E-Sport-Wetten erhalten und es ist davon auszugehen, dass der globale E-Sport-Markt bis 2027 ein Volumen von 205 Milliarden $ übersteigen wird.

Ansprechpartner:

Investor Relations: ir@alphatech.inc – 604 359 1256

Media: media@alphatech.inc – 917 674 8292

Für das Board of Directors

Matthew Schmidt

Interimistischer CEO Chairman und Director

Nähere Informationen erhalten Sie unter www.alphatech.inc oder schreiben Sie uns unter ir@alphatech.inc.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, die sich auf Aussagen über das Geschäft des Unternehmens, die Produkte und die Zukunft des Unternehmens. Obwohl das Unternehmen die in zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen für angemessen hält, kann nicht gewährleistet werden, dass sich solche Erwartungen als richtig erweisen. Die Leser werden davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Risiken und Unsicherheiten unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Entwicklungen wesentlich von jenen abweichen, die in diesen Aussagen enthalten sind, was unter anderem von den Risiken abhängt, dass die Produkte und Pläne des Unternehmens von den in dieser Pressemeldung genannten Produkten und Plänen abweichen, und dass das Unternehmen nicht in der Lage sein könnte, seine Geschäftspläne wie erwartet durchzuführen. Sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, lehnt das Unternehmen ausdrücklich jedwede Verpflichtung ab und beabsichtigt nicht, die zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung zu aktualisieren. Obwohl das Unternehmen die in zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen für angemessen hält, kann nicht gewährleistet werden, dass sich solche Erwartungen als richtig erweisen. Die Aussagen in dieser Pressemeldung entsprechen dem Stand der Dinge zum Datum dieser Pressemeldung.

Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemeldung nicht geprüft, genehmigt oder abgelehnt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Alpha Esports Tech Inc.

Investor Relations

1930 – 1177 West Hastings Street

V6E 4T5 Vancouver, BC

Kanada

email : ir@alphatech.inc

Pressekontakt:

Alpha Esports Tech Inc.

Investor Relations

1930 – 1177 West Hastings Street

V6E 4T5 Vancouver, BC

email : ir@alphatech.inc

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Duschkabinen und Duschen reinigen leicht gemacht! Ab Oktober: Küchen, Bäder und Wohnmöbel von Dommers