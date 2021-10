Ab Oktober: Küchen, Bäder und Wohnmöbel von Dommers

Raumdesign Dommers aus Duisburg-Großenbaum baut sein über 2.000 Quadratmeter großes Fachgeschäft für Raumausstattung um.

Das Traditionsunternehmen Raumdesign Dommers aus Duisburg-Großenbaum baut sein über 2.000 Quadratmeter großes Fachgeschäft für Raumausstattung um. Im Zuge der Modernisierung erweitert der Raumausstatter seine Handwerksleistungen um die Bereiche Küchen- und Badplanung sowie die Planung und Montage von dazugehörigen Wohnmöbeln für Wohn- und Essbereiche. Geplante Fertigstellung der Umbaumaßnahmen ist bereits Anfang Oktober. Während des Umbaus bleibt das Geschäft mitsamt Verkauf von Bodenbelägen, Gardinen, Farben und Tapeten sowie Handwerksberatung und Dienstleistung weiterhin für Kundinnen und Kunden geöffnet.

„Seit Mitte August sind unsere Handwerker bereits dabei, unser Fachgeschäft auf der Großenbaumer Allee 121 in Duisburg-Großenbaum umzubauen und für die Erweiterung unseres Handwerks vorzubereiten“, sagt Geschäftsführer Peter Dommers. „Ab Anfang Oktober können Kundinnen und Kunden sich bei uns zu Küchen- und Badplanung beraten lassen. Darüber hinaus planen wir fortan auch Wohn- und TV-Wände für Wohnzimmer. Als Raumausstatter kümmern wir uns aber nicht nur um die Funktionalität und Optik der Küchen-, Bad- und Wohnmöbel, sondern sind auch in der Lage, uns mit unseren eigenen Handwerkern um alle anderen nötigen Gewerke wie Böden, Wand- und Fensterdekoration in Küche, Bad und weiteren Räumen zu kümmern – quasi alles nur mit einem Ansprechpartner oder wie man so schön sagt ,alles aus einer Hand‘. Hier sehen wir den Vorteil, z.B. gegenüber regulären Küchenstudios und können Kundinnen und Kunden mehr anbieten als nur eine neue Küche“, sagt Peter Dommers.

Regionaler Partner „nobilia“

Als Markenpartner für die Umsetzung der erweiterten Leistungen hat sich Raumdesign Dommers mit nobilia aus Verl einen regionalen Partner zur Seite genommen, der für Qualität und intelligent konstruierten Designküchen und Wohnmöbel für Bad und Wohnzimmer bekannt ist.

Kompetenzen und Angebot in Einklang bringen

„Wir sind und bleiben Raumausstatter, verknüpfen aber mit dem neuen Angebot unsere Fähigkeiten und Erfahrungen, um Räume komplett neu und bis ins letzte Detail zu gestalten – und das sind die Möbel. Als serviceorientiertes Unternehmen wollen wir unseren Kundinnen und Kunden mehr bieten und die Raumgestaltung mit den neuen Leistungen komplettieren. Wir stimmen die gesamte Raumdekoration und Gestaltung bis ins Detail auf die Kundenwünsche und die neuen Möbel ab“, so Peter Dommers.

Große Eröffnung der neuen Ausstellung im Herbst

Im Herbst plant Raumdesign Dommers eine große Eröffnungsfeier, um die neue Abteilung der Öffentlichkeit vorzustellen. Geplant sind zukünftig Live-Cooking-Events und Kulturveranstaltungen, um die Küchen- und Badausstellung mit allen Sinnen erleben zu können. Auch zukünftig bleibt Raumdesign Dommers als Fachgeschäft für Renovierungsbedarf und Raumdekoration wie Sonnenschutz, Insektenschutz, Gardinen und Stoffe mit seiner Produktvielfalt erhalten.

Mit eigenen Handwerkern wie Küchenplanern, Dekorateuren, Monteuren, Bodenlegern, Malern und Tapezierern ist Raumdesign Dommers ab Oktober 2021 dann bestens gewappnet für alle Kundinnen und Kunden, die Beratung zur umfassenden Küchen- und Badrenovierung suchen.

Während Umbau weiterhin Einkauf und Beratung möglich

Wichtig ist, während der Umbaumaßnahmen bleibt das Fachgeschäft für Raumausstattung regulär geöffnet. Es kann weiterhin alles rund um Fenster, Boden und Wand eingekauft werden. Ebenfalls können sich Kundinnen und Kunden zu den Handwerksleistungen von Raumdesign Dommers beraten lassen, entweder im Geschäft auf der Großenbaumer Allee 121 in Duisburg-Großenbaum oder die Raumausstatter kommen mit entsprechenden Mustern und unter Berücksichtigung der aktuellen Coronaschutzauflagen nach Hause zur Kundin bzw. zum Kunden.

Termine können telefonisch unter +49 (0) 203 9870770, per E-Mail an service@dommers.de oder per Kontaktformular unter www.dommers.de vereinbart werden.

Raumdesign Dommers GmbH

Großenbaumer Allee 121

47269 Duisburg

Öffnungszeiten

Mo.-Fr. 10.00 – 18.30

Sa. 10.00 – 16.00

