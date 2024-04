Gelateria – der neue Sommersong von Tommy O. & Elena Camena

Die musikalische Eisdiele auf Italienisch

Der Herbst 2023 endete mit „Unsere Eisdiele“ und der Frühling 2024 beginnt mit „Gelateria“. Abends um 23 Uhr war der Text plötzlich im Kopf von Silke Herbst. Natürlich hat sie den Song sofort aufgeschrieben.

„Ich habe überall Notizbücher, falls mir etwas in den Kopf schießt“, sagt sie. Mit dem Song „Gelateria“ besingen Tommy O. & Elena Camena noch einmal das Eisdielenfeeling in den sonnigen Monaten und verleihen dem Song diesmal einen verträumten Flair, während „Unsere Eisdiele“ Geschichten erzählt.

Die schwungvolle Musik vom Komponisten Peter Hobbie rundet den deutsch-italienischen Song perfekt ab.

Der Song macht Lust auf Sonne, Kaffee und Eis, nur die Waffel wurde wieder vergessen.

Tommy O. und Elena Camena singen hier im Duett. Beide Interpreten sind in den letzten Jahren aber auch als Solisten mit englischen und deutschen Texten aufgetreten.

Tommy O. & Elena Camena – Gelateria

Produziert von Fripe – Music ( Peter Hobbie )

Musik : Peter Hobbie; Songtext : Silke Herbst

Label und Labelcode: Fripe-Music, LC 24810

Mehr Infos zu den Interpreten gibt es im Web bei ihnen in den sozialen Medien wie z. B. Facebook

VÖ-Datum: 01.05.2024

Quelle: Büro Tommy O.

Promotion- und Presseagentur:

Hans Peter Sperber von Sperbys Musikplantage

Weisestr. 55 – 12049 Berlin

Mail: hps-win@gmx.net und kontakt@sperbys-musikplantage.de

Telefon 030 65911004 und 0172 3832237

Webpräsenz:

http://sperbys-musikplantage.over-blog.com und www.sperbys-musikplantage.de

Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, Instagram, Xing, LinkedIn sowie sehr ausgiebig auf Facebook.

Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben knappe 1.300 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik. Aber wir machen diese Arbeit auch für Musik in anderen Sprachen.

Jeden ersten Samstag im Monat gibt es auf HarbourTown Radio Sperbys Musikplantage als Radioshow. An den folgenden Samstagen wird die Show dann wiederholt.

