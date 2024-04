Impulsseminar mit Heinz Zöchbauer für junge und erfahrene Führungskräfte

Neueste Einblicke in Führungsfehler von der ZTN-Akademie

Lustenau im April 2024 – Ein Impulsseminar von der ZTN-Akademie bietet sowohl jungen als auch erfahrenen Führungskräften die Möglichkeit, von über 25 Jahren Erfahrung des bekannten Führungstrainers Heinz Zöchbauer zu profitieren. In interaktiven Lernsitzungen werden gängige Führungsfehler behandelt, mit dem Ziel, individuelle Verbesserungsansätze zu identifizieren und umzusetzen. Hier kann man den Termin wählen und freie Plätze anfragen: https://www.ztn.biz/ztn-akademie/seminar-die-haeufigsten-fuehrungsfehler/

Durch ein dreistündiges Live Praxistraining, ermöglicht das Impulsseminar „Die häufigsten Führungsfehler“, einen tiefen Einblick in die Welt der Führung. Das Seminar vermittelt ein umfassendes Verständnis der grundlegenden Aspekte der Führung. Mit praxisnahen Beispielen werden Teilnehmenden die häufigsten Führungsfehler und deren Auswirkungen veranschaulicht. Lösungsansätze werden erarbeitet, die die Teilnehmenden dabei unterstützen, erste Schritte hin zu einer verbesserten Führungspraxis zu setzen.

Zu den behandelten Themen zählen unter anderem die Bedeutung von Führung und Führungskräften im Kontext der kontinuierlichen Veränderungen, die Wichtigkeit von Klarheit und Verbindlichkeit sowie die Rolle des Vorbilds. Der Schwerpunkt liegt auf der Etablierung kontinuierlicher Verbesserungsprozesse als Grundlage für zukünftigen Erfolg.

Das Seminar eignet sich für Führungskräfte aller Ebenen, die ihre Führungskompetenzen reflektieren und auffrischen möchten, sowie für Nachwuchsführungskräfte, die praktische Einblicke und Inspiration für ihre zukünftige Führungsrolle suchen. Personalverantwortliche können ebenfalls von diesem Seminar profitieren, indem sie neue Ideen und Ansätze für die Entwicklung ihrer Führungskräfte gewinnen.

Heinz Zöchbauer, ein renommierter Führungstrainer mit über 25 Jahren Erfahrung, widmet sich der Verbesserung der Führungsqualität in Unternehmen. Er bietet Seminare an, die auf der Grundlage seines breiten Erfahrungsspektrums entwickelt wurden und praktische Lösungen für gängige Führungsfehler liefern. Hier kann man den Termin wählen und freie Plätze anfragen: https://www.ztn.biz/ztn-akademie/seminar-die-haeufigsten-fuehrungsfehler/

Die Vorteile einer Inhouse-Akademie von ZTN-Team liegen somit in der maßgeschneiderten Anpassung der Seminarinhalte an die Unternehmenskultur und -ziele, was einen noch effektiveren und nachhaltigeren Lernerfolg für die Teilnehmenden gewährleistet. Durch diese individuelle Gestaltung können spezifische Herausforderungen und Chancen des Unternehmens direkt adressiert und praxisnahe Lösungsansätze vermittelt werden, die unmittelbar im Unternehmensalltag umgesetzt werden können.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ZTN Training & Consulting GmbH

Herr Bernhard Hirt

Millenium Park 20

6890 Lustenau Vorarlberg

Österreich

fon ..: +43 5577 85569

web ..: http://www.ztn.biz

email : info@ztn.biz

Seit über drei Jahrzehnten ist die ZTN-Akademie ein angesehener Partner für die persönliche und berufliche Entwicklung von Führungskräften. Die ZTN-Akademie bietet ein breites Spektrum an offenen Seminaren zur Selbstführung an, um Führungskräfte in ihrer Entwicklung zu unterstützen. ZTN Training & Consulting GmbH ist ein zuverlässiger und erfahrener Partner, wenn es um transformative Veränderungen in Unternehmen geht.

