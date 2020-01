IfKom: Castrop-Rauxeler Heinz Leymann wurde für 40-jährige IfKom-Mitgliedschaft geehrt

Heinz Leymann wurde für 40-jährige Mitgliedschaft im Verband IfKom – Ingenieure für Kommunikation geehrt.

Für 40 Jahre Verbandszugehörigkeit wurde Dipl.-Ing. Heinz Leymann kürzlich auf dem Neujahrsempfang der IfKom – Ingenieure für Kommunikation in Hagen geehrt. Aus den Händen des Vorsitzenden der IfKom Region Nordwest, Dipl.-Ing. Manfred Wöllke, erhielt der 63-jährige Castrop-Rauxeler die Ehrenurkunde.

Heinz Leymann ist seit 1980 Mitglied im Ingenieurverband für Kommunikation. 1988 war er zwei Jahre lang für die Pressearbeit des damaligen Bezirks Westfalen-Lippe zuständig. Von 1990 an bekleidete Leymann zwölf Jahre lang das Amt des stellvertretenden Bezirksvorsitzenden. Anfang 2002 wurde er dann zum Vorsitzenden des damaligen IfKom Bezirks Westfalen-Lippe gewählt. Von September 2002 bis Mai 2006 war Leymann Vorsitzender des Verbandsrates. Anschließend wurde er geschäftsführender Bundesvorsitzender und ein Jahr später Bundesvorsitzender. Darüber hinaus ist Leymann seit November 2007 Vizepräsident des Zentralverbandes der Ingenieurvereine (ZBI), der mit etwa 50.000 Mitgliedern einer der größten Ingenieurverbände in Deutschland ist.

Von 2010 – 2016 war Heinz Leymann Mitglied der Registerkommission enineerING card, eine ehemalige Trägergemeinschaft des DVT (Deutscher Verband Technisch-Wissenschaftlicher Vereine), des VBI (Verband Beratender Ingenieure), des VDE (Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik) sowie des VDG (Verein Deutscher Giessereifachleute), des VDI (Verein Deutscher Ingenieure) und des ZBI (Zentralverband der Ingenieurvereine).

Zurzeit ist Leymann Geschäftsführer des Forschungsinstituts für nachhaltige Ausbildung von Führungskräften unter der wissenschaftlichen Leitung von Prof. Dr. Ralph Dreher.

