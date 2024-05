AGROsolution startet mit dem Podcast „Landwirtschaft – aus der Praxis für die Praxis“!

Ein Podcast, der alternative Lösungen für Landwirtschaft, Gartenbau und Sonderkulturen bietet und den aktuellen Themen im Pflanzenbau auf den Grund geht.

Locker vom Hocker wird Agrar-Profi Torsten Röper mit AGROsolution-Geschäftsführer Stefan Stassen viele aktuelle landwirtschaftliche, gartenbauliche und Sonderkulturen betreffende Themen diskutieren und den Problemen auf den Grund gehen. Spannend und zugleich unterhaltsam hören wir, was die produzierenden Betriebe zurzeit bewegt, wie man sich die Arbeit auf dem Feld erleichtern, Erträge sichern oder sogar steigern kann.

In der ersten Folge #1: AGROsolution – Landwirtschaft – aus der Praxis für die Praxis – geht es um die Forderungen der Politik und der Bevölkerung, was den Umweltschutz und die gesunde Ernährung betrifft. Wir erfahren viel über Lösungsansätze für die Landwirte und Gartenbauer, die ja den Spagat schaffen sollen zwischen politischen Reglementierungen und trotzdem erfolgreichen, sich lohnenden Pflanzen-Anbau!

Außerdem werden große Themen wie z.B. Biostimulanzien, Wasserkonditionierung, Pflanzenresistenzen etc. besprochen. Es wird auch um die Produkte der AGROsolution gehen, die innovative Lösungsmöglichkeiten für fast alle aktuellen Probleme im Pflanzen- und Gartenbau bieten.

In der 2. Folge – #2: AGROSOL 2.0 – der Pflanzenstimulierer – hören Sie viel über die patentierte Technologie AGROSOL 2.0. Stefan Stassen und Torsten Röper werden über die Anwendung in den Kulturen Mais, Kartoffeln und Hopfen berichten sowie über die richtigen Applikationszeitpunkte und allgemein über den großen Nutzen von AGROSOL 2.0 für Landwirte und Gartenbauer.

Die Podcast-Folgen sind auf allen bekannten Streaming-Diensten sowie Podcast-Apps verfügbar oder auch hier über unsere Website abrufbar. In Zukunft wird es alle 2 Wochen eine neue Sendung geben.

Die #3: Wasserkonditionierung startet bereits am 14.05. Da wird es um grundlegende Themen wie Wassertemperatur, Wasserhärte, Wasser-pH-Werte gehen. Außerdem werden wir viel Interessantes über den Einsatz von Leitungs-, Brunnen- und Oberflächenwasser erfahren und darüber, warum es so wichtig ist, Zitronensäure in flüssiger Form zur Enthärtung des Spritzwassers und zur Reinigung der Anlagen zu verwenden.

Mehr dazu können Sie schon jetzt in unserer Wasserfibel nachlesen. Sie erhalten sie gratis unter: office@agrosolution.eu

Die AGROsolution freut sich auf viele interessierte Hörer!

Alle AGROsolution-Produkte finden Sie ausführlich im aktuellen AGROsolution Produktkatalog erklärt.

U?ber 25.000 konventionell und biologisch agierende landwirtschaftliche Betriebe aus mehr als 12 Ländern sind mittlerweile überzeugte Nutzer der AGROsolution-Produkte.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Agrosolution GmbH

Frau Mag. Heidi Lackner

Prinz-Eugen-Str. 23

4020 Linz

Österreich

fon ..: 0043732774366-0

web ..: https://www.agrosolution.eu

email : presse@agrosolution.at

Über 25.000 konventionell und biologisch agierende landwirtschaftliche Betriebe aus mehr als 12 Ländern sind bereits überzeugte Nutzer der AGROsolution-Produkte. Das Unternehmen setzt sich seit 16 Jahren für innovative Düngetechnologie und Pflanzenstärkungslösungen in der Landwirtschaft und im Gartenbau ein. Es gibt ein Patent und zahlreiche wissenschaftliche Nachweise in vielen, langjährigen Versuchsreihen. 2014 wurde mit dem Bau der Produktionsanlage in Linz ein weiterer wichtiger Grundstein für solides Wachstum gelegt. In der Folge wurde die Produktpalette um Biostimulanzien erweitert. Sie stärken die Pflanzen in ihrem Wachstum, verbessern die Nährstoffaufnahme und erhöhen ihre Stresstoleranz gegenüber biotischen und abiotischen Einflüssen.

