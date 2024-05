Manhattan Unified Supply Chain treibt Schneider Electrics Transformation in Vertrieb und Transport voran

Schneider Electric hat sich für die Lösungen von Manhattan entschieden, um sein globales Vertriebs- und Transportnetz zu verbessern.

Manhattan Associates Inc. (NASDAQ: MANH) gab heute bekannt, dass Schneider Electric, weltweit führendes Unternehmen für Energiemanagement und industrielle Automatisierung, sich für Manhattan Active® Warehouse Management und Manhattan Active® Transportation Management entschieden hat, um sein globales Vertriebs- und Transportnetz im Rahmen einer laufenden unternehmensweiten Umstrukturierungsstrategie zu verbessern.

Manhattan Active® Supply Chain (die Kombination aus Manhattan Active WM und Manhattan Active TM) wird in mehr als 20 Distributionszentren implementiert. Schneider Electric plant, Manhattan Active TM an über 200 weiteren Standorten einzusetzen. Die Vereinheitlichung von Lager und Transport durch Manhattan Active Supply Chain wird dem Unternehmen maximale Lagerbestandsleistung, betriebliche Effizienz und Flexibilität der Arbeitskräfte ermöglichen.

Stuart Michael Whiting, Senior Vice President, GSC Logistics and Planning bei Schneider Electric, erklärt: „Nach 12 erfolgreichen Jahren mit einem Manhattan WMS haben wir uns entschieden, auf Manhattan Active Warehouse Management zu aktualisieren und es mit Manhattan Active Transportation Management zu erweitern. Die Einführung dieser beiden cloudbasierten Lösungen ist ein bedeutender Schritt nach vorne für unsere Supply Chain Execution und ein weiterer spannender Schritt auf dem Weg zu einer unternehmensweiten Transformation.“

Henri Seroux, Senior Vice President, EMEA bei Manhattan Associates, ergänzt: „In den vergangenen Jahren hat sich Manhattan als wertvoller und kompetenter WMS-Partner für Schneider Electric erwiesen. Das Upgrade auf die einheitliche Supply-Chain-Lösung von Manhattan wird Schneider die zentrale Kontrolle über seine Distribution, den Transport, die Arbeit und die Automatisierung ermöglichen und dabei erhebliche Effizienz-, Produktivitäts- und Agilitätssteigerungen bewirken.“

„Die einheitliche Supply-Chain-Lösung von Manhattan wird uns dabei helfen, die Planung und Ausführung von eingehenden und ausgehenden Lieferungen zu optimieren und uns ein noch nie dagewesenes Maß an Transparenz sowie Kontrolle über unser gesamtes globales Netzwerk von Distributionszentren und Transportvorgängen ermöglichen“, betont Stuart Michael Whiting.

