West Mining Corp. begrüßt Richard Lonsdale-Hands als Mitglied in seinem Beirat

8. Mai 2024 – Vancouver, British Columbia / IRW-Press / West Mining Corp. (West oder das Unternehmen) ( (CSE: WEST) (OTC: WESMF) (FWB: 1HL) freut sich, Herrn Richard Lonsdale-Hands als Mitglied in seinem Beirat zu begrüßen. Herr Lonsdale-Hands ist ein erfahrener Investor mit über 50 Jahren Erfahrung in den Bereichen Investmentbanking, Ressourcenmanagement und Immobilienverwaltung. Im Laufe seiner Karriere bekleidete er zahlreiche wichtige Posten als Direktor, President, Managing Director und Berater bei mehreren kleinen und großen Kapitalgesellschaften.

Herr Lonsdale-Hands hat Fonds für Robeco, ADIA, BMA, AMP, The Prudential Assurance Co PLC und viele andere institutionelle und private Kunden verwaltet. Er war und ist in einer Reihe von Führungsrollen in Unternehmen tätig, die mit Beteiligungen von ADT, ADC, AASF und RFMJ in Verbindung stehen, und war Gastredner auf der Dallas Ambassadors Conference 1996 zum Thema European Business. Zu seinen weiteren verantwortungsvollen Funktionen zählen die als Direktor des Chambord Fund, als Direktor der Orco Property Group und als Direktor von FIPP SA. Darüber hinaus war er weltweit als Berater für zahlreiche Rentenfonds, Asset Manager und Versicherungsgesellschaften tätig. Er spricht fließend Englisch und Französisch und verbringt den größten Teil seiner Zeit in Luxemburg, London und Südfrankreich.

Nader Vatanchi, Chief Executive Officer von West Mining, sagt: Wir heißen Herrn Lonsdale-Hands mit seiner langjährigen Erfahrung herzlich im Unternehmen willkommen. Herr Lonsdale-Hands ist mit seinen wertvollen Einblicken und strategischen Führungsqualitäten aus der Sicht eines Europäers eine Bereicherung für unser Team. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit ihm das Unternehmen in eine erfolgreiche Zukunft zu führen.

Über West Mining Corp.

West Mining Corp. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das Projekte im fortgeschrittenen und frühen Explorationsstadium erwirbt und entwickelt. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist das zu 100 % unternehmenseigene, 9000 Hektar große, aussichtsreiche Projekt Kena in der Nähe von Nelson, British Columbia. Das Projekt Kena umfasst drei benachbarte Konzessionsgebiete: Kena, Daylight und Athabasca. Eine kürzlich durchgeführte NI43-101-Ressourcenschätzung für Kena ergab angedeutete Ressourcen im Umfang von 561.900 oz Au und vermutete Ressourcen im Umfang von 2.773.100 oz Au, die in den Zonen Gold Mountain, Kena Gold und Daylight enthalten sind. Das Konzessionsgebiet Daylight enthält die historischen ehemals produzierenden Goldminen Daylight, Starlight, Victoria, Irene und Great Eastern. Im Norden befindet sich im Streichen das Konzessionsgebiet Athabasca mit der historischen Goldmine Athabasca. Das Unternehmen hält auch eine 100%ige Beteiligung an den Konzessionsgebieten Spanish Mountain und Junker.

Weitere Informationen finden Sie in den Aufzeichnungen der vom Unternehmen bei SEDAR+ (www.sedarplus.ca) eingereichten Veröffentlichungen.

Die Canadian Securities Exchange übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze dar. Begriffe wie kann, würde, könnte, sollte, Potenzial, wird, bemüht sich, beabsichtigt, plant, vermutet, glaubt, schätzt, erwartet sowie ähnliche Ausdrücke in Zusammenhang mit dem Unternehmen, einschließlich des Abschlusses der vorgenannten Transaktionen, sollen auf zukunftsgerichtete Informationen hinweisen. Sämtliche Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind als zukunftsgerichtete Informationen zu betrachten. Solche Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Ansichten und Absichten des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse sowie die aktuell verfügbaren Informationen wider und unterliegen bestimmten Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf das Potenzials der Mineralkonzessionsgebiete des Unternehmens, die Schätzung des Kapitalbedarfs, die Schätzung der Betriebskosten, den Zeitplan und die Höhe zukünftiger Geschäftsausgaben sowie die Verfügbarkeit der erforderlichen Finanzierung. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden, von jenen abweichen, die hier beschrieben werden, sollten eines oder mehrere dieser Risiken oder Ungewissheiten eintreten. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: Änderungen der wirtschaftlichen Bedingungen oder der Finanzmärkte; Kostensteigerungen; Rechtsstreitigkeiten; gesetzgeberische, umweltbezogene und andere gerichtliche, behördliche, politische und wettbewerbsbezogene Entwicklungen; sowie Explorations- oder Betriebsschwierigkeiten. In dieser Liste sind nur einige der Faktoren aufgezählt, die Einfluss auf die zukunftsgerichteten Informationen nehmen könnten. Diese und andere Faktoren sollten sorgfältig abgewogen werden und die Leser dürfen solche zukunftsgerichteten Informationen nicht überbewerten. Falls beliebige Faktoren das Unternehmen in unerwarteter Weise beeinflussen oder den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegende Annahmen sich als nicht zutreffend erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den prognostizierten Ergebnissen oder Ereignissen abweichen. Diese Warnhinweise gelten ausdrücklich für alle zukunftsgerichteten Aussagen. Außerdem übernimmt das Unternehmen keine Verantwortung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser zukunftsgerichteten Informationen. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung entsprechen dem Stand der Dinge zum Zeitpunkt, als diese Pressemitteilung erstellt wurde. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu korrigieren, sofern dies nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

