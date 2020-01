Gästezimmer im Heuboden Gästehaus nahe Freiburg

Es sind die kleinen Dinge, die Ihren Urlaub Groß machen

Sie sind auf der Durchreise oder machen Urlaub in Freiburg? Ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis bei der Suche nach einem geeigneten Gästezimmer in und um Freiburg herum steht bei Ihnen im Fokus?

Besuchen Sie das gemütliche Heuboden Gästehaus in Umkirch. Die Vorstadt Umkirch liegt verkehrsgünstig in direkter und schneller Anbindung zu Freiburg und bietet mit seinen Gästezimmern gemütlichen Komfort zu fairen Preisen. Nahe am Puls der Großstadt und dennoch eher ländlich gelegen, erreichen Sie Freiburg von Umkirch aus in nur wenigen Autominuten. Umkirch ist ein attraktiver Ausgangspunkt im Dreiländereck Deutschland-Frankreich-Schweiz. Planen Sie von hier aus Ihre Ausflüge und Aktivitäten während Ihres Urlaubs in die nähere und weitere Umgebung. Ob Radfahren, Sightseeing, Wandern oder einfach nur Erholen, schöpfen Sie aus den vielfältigen Möglichkeiten, die Ihnen ein Aufenthalt im Heuboden Gästehaus in Umkirch eröffnet.

Mit Herz, Charme und in familiärer Atmosphäre

Das Gästehaus der Heuboden Erlebnisgastronomie Umkirch begrüßt seine Gäste Sommer wie Winter recht herzlich mit sehr viel Gastfreundschaft in seinem gepflegten Gästehaus.

Als privat oder geschäftlich Alleinreisender oder mit ihrem Partner zusammen genießen Sie hier Ihre Privatsphäre in einem der insgesamt elf gepflegten Doppel-/Einzel- und Mehrbettzimmern. Hierbei stehen die Gästezimmer nicht nur über einen längeren Zeitraum, sondern auch kurzzeitig bereits ab einer Übernachtung zur Verfügung.

Guter Standard mit behaglichem Ambiente

Das Gästehaus ist ein Nichtraucherhaus. Dies wird von den Gästen sehr geschätzt.

Fühlen Sie sich in einem der freundlich eingerichteten Heuboden Gästezimmer zu Hause. Die Doppel-/Einzel- und Mehrbettzimmer verfügen im Standard alle über Dusche, WC und Föhn sowie Selbstwahltelefon, Flachbildfernseher und SKY-TV. Im Heuboden Gästehaus steht allen Gästen darüber hinaus gratis W-LAN im gesamten Haus zur Verfügung. Kostenfreie PKW-Stellplätze finden sich über dies hinaus direkt vor dem Eingang des Gästehauses.

Das Rundum Sorglos-Paket

Das Heuboden Team möchte Ihnen Ihren Aufenthalt so angenehm wie möglich bereiten. Alle Annehmlichkeiten der gesamten Heuboden Erlebnis-Gastronomie steht den Gästen zur Verfügung. Auf Wunsch starten Sie den Tag ruhig und entspannt bei einem leckeren Frühstücks Buffet in den hellen und freundlichen Räumen des Hotel Landhaus Blum. Nach einem erfüllten Urlaubs- oder Arbeitstag genießen Sie gleich gegenüber dem Gästehaus ein Gläschen Wein im gemütlichen Restaurant Landhaus Blum. Lassen Sie sich im Restaurant mittags und abends von uns mit kleinen appetitlichen bis hin zu großen kulinarischen Gerichten verwöhnen.

Für jede Menge Spaß, Abwechslung und gute Stimmung am Abend sorgen die benachbarten Dancing Clubs des Heuboden. Hier ist für jeden Musikgeschmack etwas dabei. Ob Fox pur oder etwas mehr Disco – unterhaltsame Nächte sind in jedem Fall garantiert – bis in die frühen Morgenstunden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Heuboden GmbH

Herr Gerd Blum

Am Gansacker 3-6

79224 Umkirch

Deutschland

fon ..: 0049-7665-9343990

web ..: http://www.heuboden.de

email : info@heuboden.de

Der Heuboden – wie das kombinierte Erlebnis-, Hotel- und Tagungszentrum liebevoll genannt wird, ist weit über die Grenzen des Schwarzwaldes bis weit in die Schweiz hinein, bekannt und beliebt. Der Heuboden betreibt unter dieser Marke zwei Hotels, ein Gästehaus, ein Restaurant, das Tagungszentrum sowie drei Dancing Clubs.

