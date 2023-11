Erfahrene Heilpraktikerin für Psychotherapie in Bochum

Von der Psychotherapie für alle Altersgruppen bis hin zum Business-Coaching: Mit Heilpraktikerin für Psychotherapie Katrin Zirkel in Bochum den ganz eigenen Weg finden und beschreiten.

In der heutigen Zeit, in der das geistige und emotionale Wohlbefinden immer mehr an Bedeutung gewinnt, steht die Heilpraktikerin für Psychotherapie Katrin Zirkel als kompetente und erfahrene Ansprechpartnerin in Bochum zur Seite. Ihre vielseitigen Angebote reichen von Therapie und Coaching für unterschiedliche Altersgruppen bis hin zu Entspannungstechniken und spezifischen Ausbildungen.

Therapie und Coaching für Erwachsene

Die Arbeit mit Erwachsenen steht im Mittelpunkt ihrer therapeutischen Tätigkeit. Dabei bietet Katrin Zirkel individuell zugeschnittene Sitzungen an, die darauf abzielen, den Klientinnen und Klienten dabei zu helfen, ihre inneren Blockaden zu überwinden und persönliche Ziele zu erreichen. Egal, ob es sich um berufliche, private oder emotionale Herausforderungen handelt – Katrin Zirkel begleitet jeden Menschen auf seinem ganz eigenen Weg mit Fachwissen und Einfühlungsvermögen.

Therapie und Coaching für Kinder und Jugendliche

Kinder und Jugendliche stehen oft vor eigenen, spezifischen Herausforderungen. Sei es in der Schule, im Freundeskreis oder zu Hause – Katrin Zirkel bietet auch ihnen eine Plattform, auf der sie ihre Gefühle und Sorgen ausdrücken können. Mit gezielten Methoden und einem einfühlsamen Ansatz hilft sie Kindern und Jugendlichen, ihr Selbstbewusstsein zu stärken und Lösungswege zu finden.

Weitere Leistungen: Business-Coaching und mehr

Daneben bietet Katrin Zirkel auch Entspannungsmethoden und Massagen an. Diese können sowohl als eigenständige Behandlung als auch ergänzend zur Therapie in Anspruch genommen werden. Die richtige Balance zwischen Körper und Geist herzustellen und das innere Gleichgewicht zu finden, steht hier im Fokus.

In der Geschäftswelt können Konflikte, Stress und Druck zu erheblichen Problemen führen. Mit ihrem Angebot im Bereich Business-Coaching werden Führungskräfte und Mitarbeitende dabei unterstützt, berufliche Herausforderungen effektiv zu bewältigen, die Kommunikation zu verbessern und eine harmonische Arbeitsatmosphäre zu schaffen.

Katrin Zirkel ist nicht nur eine erfahrene Heilpraktikerin für Psychotherapie, sondern auch eine anerkannte Systemaufstellerin der DGfS. Sie bietet verschiedene Ausbildungen an, darunter in den Bereichen Systemaufstellung und dem Enneagramm, sowie Seminare zum Thema Existenzgründung. Diese Ausbildungen und Seminare richten sich an alle, die ihre Fachkenntnisse erweitern oder einen neuen beruflichen Weg einschlagen möchten.

Kompetente Begleitung und Coaching für alle Lebenslagen

Die Heilpraktikerin für Psychotherapie Katrin Zirkel bietet ein breites Spektrum an Leistungen, die darauf abzielen, das Wohlbefinden ihrer Klientinnen und Klienten zu fördern und sie auf ihrem einzigartigen Weg, beruflich oder privat, zu begleiten. Ihr individueller Ansatz und ihre vielseitige Expertise machen sie zu einer gefragten Expertin in ihrem Bereich. Die Praxis befindet sich in der Kortumstrasse 65 in 44787 Bochum. Termine können unter +49 176 95635877 telefonisch oder über Whatsapp vereinbart werden.

