Ganzheitliche Psychotherapie – Erfolge durch einen ganzheitlichen Therapieansatz

In ihrem neuen psychologischen Ratgeber „Ganzheitliche Psychotherapie“ zeigt die Autorin und Psychologin Moena Hielscher neue Wege und Möglichkeiten der heutigen Therapie auf.

Die Autorin klärt nicht nur über Begrifflichkeiten der klassischen Psychotherapie auf, sondern erläutert auch alternative Methoden und Techniken, die im Unterbewusstsein an Ereignisse gekoppelte Emotionen harmonisieren und auflösen können. Zur Sprache kommen auch neue Ansätze sowie der Gedanke der Ganzheitlichkeit in der Psychotherapie. Veranschaulicht werden die Erfolge der unterschiedlichen Therapien durch einige Fallbeispiele.

Herzstück des Buches ist aber die Vorstellung einer Technik, die die Autorin selbst entwickelt hat. Es handelt sich um die sogenannte VergebensEnergie, die ausführlich vorgestellt wird. Der größte Unterschied zu anderen Therapien ist, dass sich der Klient mit Hilfe einer therapeutischen Frequenz für die eigenen negativen Emotionen vergeben und sich schließlich davon befreien kann.

Im letzten Kapitel erläutert Hielscher die Funktion kleiner „Alltagshelfer“. Hierbei handelt es sich um Übungen, mit deren Hilfe man selbstständig und eigenverantwortlich unangenehme Emotionen harmonisieren kann.

Die Autorin Moena Hielscher praktiziert in Hamburg als Heilpraktikerin in der Psychotherapie sowie als Kinesiologin und Heilerin. Sie arbeitet ausschließlich mit alternativen Methoden und Techniken und verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz, in dem nicht nur die Psyche, sondern auch der Körper betrachtet wird.

„Ganzheitliche Psychotherapie" von Moena Hielscher ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-13699-1 zu bestellen.

