In 240 Sekunden zum Weltrekord-Freiburger Heilpraktikerin gewinnt mit Herzensprojekt den Excellence Award

Neuer Weltrekord beim Speaker Slam- Freiburger Heilpraktikerin gewinnt mit 4-minütiger Rede über ihr Herzensprojekt, Kinder mit Down Syndrom mittels funktioneller Medizin individuell zu unterstützen.

Es ist eine Weltpremiere- Mit dem 1. Internationalen Speaker Slam auf zwei Bühnen, der am Freitag 19.11.2021 in Mastershausen im Hunsrück stattfand, wurde ein neuer Weltrekord aufgestellt. 88 Teilnehmer aus 11 Ländern (neben Deutschland unter anderem auch Österreich, Frankreich, Ungarn, USA, Südafrika und Iran) präsentierten in einem Rednerwettstreit in je nur vier Minuten ihre Visionen und Projekte. Der Livestream des Events wurde über YouTube weltweit übertragen.

Die Freiburger Heilpraktikerin und promovierte Biologin Dr. Petra Buchanan wurde nach einer Vorqualifikationsrunde als Finalistin ausgewählt. Ihre ergreifende Rede beschrieb in 240 Sekunden ein wahres Herzensprojekt: 2014 erhielt sie in der Schwangerschaft die Diagnose „Down Syndrom“ und es begann für die junge Mutter ein neuer Lebensabschnitt. Als Naturwissenschaftlerin fand sie in der Fachliteratur schnell Hinweise dass die genetische Erkrankung, welche auch als Trisomie 21 bezeichnet wird, eigentlich eine Stoffwechselerkrankung darstellt. Diese Erkenntnis brachte der damals in den USA ansässigen Biologin Hoffnung, denn dies öffnete ihr auch die Türen zur gezielten Behandlung ihrer Tochter. Dr. Petra Buchanan endete ihre Rede mit den Worten: „Mein Anliegen ist es, dieses Wissen zu teilen, zum Umdenken anzuregen und so möglichst vielen Familien helfen zu können“.

Unter großem Applaus verließ die Freiburgerin nach ihrer Rede die Bühne und wurde im Anschluss an den Wettbewerb von Top Speaker und Business Experte Hermann Scherer mit dem „Excellence Award“ ausgezeichnet.

Heute unterstützt Dr. Petra Buchanan mit ihrer Praxis 321 in Freiburg Patienten aus ganz Deutschland und den umliegenden Ländern. Neben dem Schwerpunkt Down Syndrom liegt ein weiterer Fokus der Praxis auf der Funktionellen Medizin. Diese bietet den Vorteil der individuellen, personalisierten Unterstützung bei diversen Grunderkrankungen: neben Chromosomenstörungen und anderen genetischen Erkrankungen kann diese Methode grundsätzlich überall eingesetzt werden, sei es das Reizdarmsyndrom, Burnout und chronische Fatigue, Autoimmunerkrankungen, Autismus oder auch zur allgemeinen Gesundheitsprävention.

Die Tochter der Biologin und Heilpraktikerin ist heute bereits 6 Jahre alt und besucht derzeit die erste Klasse der inklusiven Anne-Frank-Grundschule in Freiburg. Ihre sehr gute Entwicklung ist laut Dr. Petra Buchanan kein Zufall, sondern das Ergebnis der frühen individuellen Behandlung mit der Funktionellen Medizin.

