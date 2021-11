Weltrekord geht an den Niederrhein! Erster Alexander Niggemann gewinnt Excellence Award

Niederrheiner Alexander Niggemann „Erster beim internationalen Speaker Slam“ gewinnt Excellence Award beim Weltrekord auf zwei Bühnen!

Mastershausen, ein 1000 Jahre alter Ort in Rheinland-Pfalz, auserwählt, um nach New York, München, Wien, Hamburg, Stuttgart und Düsseldorf den internationalen Speaker Slam von Hermann Scherer auszutragen. Dort wurde nun erneut Geschichte geschrieben.

Denn am 19. November 2021 traten Speaker/innen aus 11 Nationen Iran, Südafrika, USA, Frankreich, Polen, Slowenien, Ungarn, Rumänien, Deutschland, Österreich und der Schweiz an, um einen neuen Weltrekord aufzustellen. Hierbei gaben im Rahmen eines vierminütigen Schlagabtauschs hochkarätige Wettbewerber aus der Wirtschaft, darunter Unternehmer/innen, Top Arbeitgeber/innen der Jahre von 2010 bis 2019, und eine Vizeeuropameisterin, in unterschiedlichen Disziplinen und drei Sprachen ihr Bestes. Und das auf zwei Bühnen parallel.

Alexander Niggemann wird Finalist und überzeugte sein Publikum auf der großen Bühne und dabei präsentierte er erstmals sein neuartiges Event „Unternehmenswerte frisch geröstet!“

Die Kontrahenten beschrieben die Nervosität, Aufregung und den Adrenalinausstoß vor den Auftritten als deutlich höher, zum Vergleich einer Teilnahme an einer Meisterschaft oder gar Europameisterschaft.

Nach jedem Speach schlug das vor Ort installierte Dezibel-Messgerät bei tosendem Applaus gleich mehrfach aus, und heizte damit die Stimmung und Anspannung im Saal weiter auf.

Gleichzeitig wurde alles durch einen Live Stream weltweit an einige Milliarden Menschen übertragen, was die Aufregung zusätzlich steigerte.

Es gelang das fast Unmögliche mit 88 Teilnehmern holten sie sich den Weltrekord!

Alexander Niggemann vom Niederrhein als Erster machte den Auftakt zum Weltrekord!

Trotz der Aufregung blieb er souverän, und führte mit seiner punktgenauen Speach von 4 Minuten über die Kreativität, zur Sicherheit, und plädierte zur Selbstverantwortung.

Alexander Niggemanns Vision ist es, Ziele und Ideen mit agilen Methoden und Erfolgsanspruch lebendig zu machen. Mit seinem jüngsten Werk, dem Event „Unternehmenswerte frisch geröstet!“ fragt Alexander Niggemann sein interessiertes Publikum, was 1000 Songs auf dem IPod, und Unternehmenswerte mit einem guten Kaffee gemeinsam haben könnten?

Seine Antwort: Es könnte ein starkes Warum sein!

So holte sich Alexander Niggemann schließlich den begehrten Excellence Award beim Weltrekord auf zwei Bühnen, der ihm feierlich überreicht wurde!

Ende 2021 wird das Buch „Unternehmenswerte frisch geröstet“ erhältlich sein, und im Sommer 2022 wird er als Speaker gleich auf 10 verschiedenen Bühnen stehen. Alexander Niggemann unterstützt und berät seine Kunden und Kundinnen mit Einfühlungsvermögen, Know-how und Sachverstand.

Wer darüber hinaus Alexander Niggemann als Speaker buchen möchte, oder Alexander Niggemanns entwickelte 5-B-Strategie, die er auch bei der Entwicklung des Events eingesetzt hat, für sein Unternehmen nutzen möchte, kann dies mit Alexander Niggemann tun.

Email: info@alexanderniggemann.de

Web: www.alexanderniggemann.de

Foto: Dominik Pfau

