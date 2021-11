Nordanex und leasinGo beschließen Kooperation im Rahmen der Absatzfinanzierung

An Nordanex angeschlossene IT-Systemhäuser können zukünftig auf das Absatzfinanzierungsportal der leasinGo GmbH zugreifen und unverbindliche Leasing- und Mietkauf-Angebote für ihre Kunden erstellen.

Bissendorf, 12. November 2021: Die Nordanex baut ihr Angebot im Bereich Leasing im Verbund weiter aus. Angeschlossene IT-Systemhäuser können zukünftig auf das Absatzfinanzierungsportal der leasinGo GmbH zugreifen und unverbindliche Leasing- und Mietkauf-Angebote für ihre Kunden erstellen.

So wie die Nordanex und ihre Systemhauspartner deutschlandweit vertreten sind, ist auch die leasinGo GmbH – als Teil der FM LeasingPartner Gruppe – mit 85 Mitarbeitern an 15 Standorten innerhalb Deutschlands vor Ort. Das Unternehmen ist Online-Spezialist für gewerbliches Leasing und Mietkauf. Über den leasinGoRECHNER® können die Nordanex Partner 24 Stunden am Tag / 7 Tage die Woche Leasing- und Mietkauf-Angebote für die eigenen Kunden erstellen und die Vertragsabwicklung beantragen. Dieser Service ist für die Partnerunternehmen und deren Kunden kostenlos.

Die Kombination aus digitalen Leistungen, modernen Kommunikationstechniken und klassischer Finanzierung orientiert sich an den aktuellen Bedürfnissen des Marktes und hebt das Thema Leasing auf eine neue Ebene. Entstanden ist aus diesem Zusammenspiel das Absatzfinanzierungsportal der leasinGo. Über einen eigenen Login-Bereich können die angeschlossenen Systemhauspartner der Nordanex zukünftig unverbindliche Leasing-, Mietkauf- und Finanzierungs-Angebote für ihre Kunden erstellen und den Status bereits gestellter Finanzierungsanfragen einsehen.

„Unseren Partnerunternehmen ermöglichen wir durch den Zugang zum leasinGo-Portal eine effiziente Abwicklung von Finanzierungsmöglichkeiten mit vorteilhaften Konditionen. Die einfache Handhabung sowie die schnelle Bedienung unterstützt und erleichtert das Projekt- und Tagesgeschäft – wir sehen hier einen großen Mehrwert für unsere Partner“, so Christian Weiss, Geschäftsführer der Nordanex. Ansgar Gerken, Kaufmännischer Leiter der leasinGo: „Wir freuen uns, Teil der großen Nordanex Familie zu werden und sind uns sicher, dass viele Nordanex Partner den Service von leasinGo zur Steigerung ihres Absatzes im täglichen Geschäft nutzen können.“

Über leasinGo:

leasinGo ist eines der führenden Leasingvergleichsportale im Internet und somit ein Fintech-Unternehmen, das moderne Technologie und Informationsmöglichkeiten mit der klassischen Finanzierungsberatung verbindet. Mit seinem Sofortvergleich bietet es das erste Webportal in Deutschland, welches online gewerbliche Finanzierungsangebote passgenau zum Investitionsvorhaben ermöglicht und den Kunden bei der Umsetzung vollumfänglich begleitet. Im Jahr 2012 als Start-up an der RWTH Aachen gestartet, hat das Team die Geschäftsidee zunächst als eigene Gesellschaft ausgebaut. Seit 2014 gehört das Unternehmen zur FM LeasingPartner Gruppe. Weitere Informationen unter www.leasingo.de

Über Nordanex:

Die Nordanex Systemverbund GmbH & Co. KG ist eine Kooperation für Systemhäuser und Fachhändler der ITK-Branche. Mittweile zählt Nordanex bereits etwa 300 Anschlusshäuser.

Das Geschäftsmodell der Nordanex zielt darauf ab, den angeschlossenen Unternehmen der ITK-Branche durch Kooperationsvereinbarungen mit Lieferanten und Distributoren, Herstellern und Dienstleistern entscheidende Markt- und Bezugsvorteile zu verschaffen, sowie ihnen die Konzentration auf ihr Tagesgeschäft, unter anderem durch die angebotene Zentralregulierung, zu erleichtern. Als Dienstleister der Anschlusshäuser setzt die Nordanex ihr Know-how ein, um individuelle Lösungsansätze zu präsentieren, die eine dynamische und sichere Entwicklung jedes einzelnen Partnerunternehmens unterstützt. Das Ausbildungsprogramm „Nordanex Managed IT Service“ begegnet dabei der Entwicklung des Marktes in Zeiten der fortschreitenden Digitalisierung. Weitere Informationen unter www.nordanex.de

Über FM LeasingPartner:

Durch ein jährliches Platzierungsvolumen von mehr als 550 Millionen Euro ist die FM LeasingPartner GmbH Deutschlands größter Leasingmakler. Mit mehr als 85 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an 15 Standorten ist das seit 1984 tätige Unternehmen zuverlässiger Vertriebs- und Innovationspartner für den gesamten Leasingmarkt in Deutschland. Die Zusammenarbeit erstreckt sich auf mehr als 40 Leasinggesellschaften und Finanzdienstleistungsinstitute.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

leasinGo GmbH

Frau Tina Riestenpatt

Gewerbepark 33-35

49143 Bissendorf

Deutschland

fon ..: 054029202840

fax ..: 05402920299

web ..: http://www.leasingo.de

email : tina.riestenpatt@leasingo.de

Pressekontakt:

leasinGo GmbH

Frau Tina Riestenpatt

Gewerbepark 33-35

49143 Bissendorf

fon ..: 054029202840

web ..: http://www.leasingo.de

email : tina.riestenpatt@leasingo.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Weltrekord geht an den Niederrhein! Erster Alexander Niggemann gewinnt Excellence Award Analysten sehen Kursziel von Li-Metal bei über 26 CAD