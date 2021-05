Neue Partnerschaft – Qualitypool und creditweb starten Kooperation

Qualitypool und creditweb arbeiten ab sofort zusammen: Die abgeschlossene Kooperationsvereinbarung regelt eine gemeinsame Abwicklung von Finanzierungsprodukten.

Qualitypool stellt im Rahmen der Kooperation mit creditweb die benötigte Infrastruktur für die Finanzierungsvermittlung zur Verfügung, ausgehend von der Nutzung der Europace-Plattform über den Produkteinkauf bis zum Clearing. creditweb konzentriert sich währenddessen auf die Kernkompetenzen in Neukundenakquise und Beratung.

Bisher größtes Mandat für Qualitypool

„creditweb ist das größte Mandat, das Qualitypool bisher im Bereich Institutionelle Partner akquiriert hat“, ordnet Jörg Haffner, Geschäftsführer der Qualitypool GmbH, die Bedeutung der Kooperation für den Lübecker Maklerpool ein. „Die Zusammenarbeit ist langfristig angelegt und stellt für uns eine wichtige strategische Entscheidung dar. Es ist bereits absehbar, dass die Kooperation unser Wachstum im Kernbereich Baufinanzierung noch einmal beschleunigen wird.“

Für Haffner ist diese Kooperation ein Zeichen dafür, dass die Zeiten der Alleingänge vorbei sind. In Zukunft gehören diejenigen Unternehmen zu den Gewinnern, die in starken Netzwerken operieren und strategische Allianzen eingehen. Denn nur so können Spezialisierungen weiter erfolgreich vorangetrieben werden.

creditweb setzt auf Digitalisierung plus Beratung

„Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Qualitypool. So sind wir in der Lage, noch innovativer auf die voranschreitende Digitalisierung in unserer Branche zu reagieren“, freut sich Horst Kesselkaul, Geschäftsführer von creditweb, einem der führenden Anbieter für Baufinanzierungen in Deutschland. „Zudem erweitern wir unser Angebotsspektrum und bieten unseren Kunden auch zukünftig die besten Konditionen von über 400 Banken und Darlehensgebern.“

Für creditweb stehen die schnelle und hochqualifizierte Abwicklung sowie völlige Transparenz für die Kunden im Fokus. Dazu gehört auch eine digitale Vermittlung von Baufinanzierungen. Durch die Kooperation mit Qualitypool kann creditweb führende Plattformen und passgenaue Dienstleistungen nutzen sowie die kaufmännische und technische Durchführung noch effizienter gestalten. „Wir werden allerdings auch im digitalen Zeitalter nicht auf die Beratung durch unsere Finanzierungsexperten verzichten. Ganz im Gegenteil: Durch die Zusammenarbeit mit Qualitypool können wir uns noch stärker auf diese Kernkompetenz konzentrieren“, so Patrick Luchetta, Mitglied der Geschäftsleitung bei creditweb.

Über die creditweb GmbH

Bei creditweb setzen sich spezialisierte Experten für die Baufinanzierung ihrer Kunden ein. Als einer der größten Anbieter von Baufinanzierungen in Deutschland ermittelt creditweb aus dem Angebot von über 400 Darlehensgebern die besten Konditionen für die Bauvorhaben und greift dabei nicht nur auf regionale Anbieter, sondern auch auf Banken aus dem gesamten Bundesgebiet zurück. So haben die Kunden jederzeit die Wahl: Gern geht creditweb auch auf die gewünschten Finanzierungspartner ein, denn der Kreditvermittler ist an keine Institute gebunden.

creditweb wird Jahr für Jahr mehrfach ausgezeichnet. Nicht nur die Beratung ist TÜV-geprüft und hat bereits einige Auszeichnungen erhalten, sondern auch die Baufinanzierung zählt zu den besten Deutschlands. So wurde creditweb nicht nur von BankingCheck zum sechsten Mal in Folge zum besten Baufinanzierer gekürt, sondern belegte auch bei Finanztest im Kreditvergleich schon mehrfach den 1. Platz. In Zusammenarbeit mit dem Institut für Management und Wirtschaftsforschung sowie Deutschland Test und Focus Money wurde die Studie „Deutschlands Beste – Die Besten im Alltag“ erstellt. Das Ergebnis: In der Branche der Baufinanzierer erhält creditweb als einziger Baufinanzierer die Auszeichnung, begeistert mit maximaler Punktzahl und belegt den 1. Platz.

Über die Qualitypool GmbH

Die Qualitypool GmbH ist mit mehr als 9.500 aktiven Maklern einer der führenden Maklerpools Deutschlands. Qualitypool bietet Finanzdienstleistern und Finanzvertrieben professionelle Unterstützung bei der Vermittlung von Baufinanzierungen, Konsumentenkrediten, Bausparlösungen und Versicherungen. Der Vertriebsunterstützer ermöglicht Maklern im Rahmen eines speziell auf ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Leistungspakets die neutrale Beratung ihrer Kunden. Angebundene Makler erhalten direkten Zugriff auf die führende webbasierte Finanzierungsplattform EUROPACE sowie die Versicherungsplattform SMART INSUR. Qualitypool ist eine 100%ige Tochter des an der Frankfurter Börse im SDAX gelisteten technologiebasierten Finanzdienstleisters Hypoport AG.

