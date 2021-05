White-Label-Partnerschaft mit Zinskonzept

creditweb ermöglicht Baufinanzierung unter eigener Marke

Eine Baufinanzierung unter eigenem Namen anbieten und dabei von den Partnervorteilen eines renommierten Kreditvermittlers profitieren – mit dem White-Label-Konzept von creditweb ist das problemlos möglich.

Als einer der größten Anbieter für Baufinanzierungen in Deutschland setzt creditweb auf diese neue Unternehmensstrategie und treibt die bundesweite Expansion so weiter voran. „Die White-Label-Baufinanzierung ermöglicht es unseren Partnern, Finanzierungen unter eigener Marke abzuwickeln, dabei aber von allen creditweb-Benefits zu profitieren“, erklärt Horst Kesselkaul, Geschäftsführer der creditweb GmbH. Das bedeutet sowohl für die selbstständigen Baufinanzierer als auch für angehende Immobilienkäufer lukrative Vorteile. Eine der ersten White-Label-Partner von creditweb ist Zinskonzept. „Meine Kunden dürfen von mir ein maßgeschneidertes Finanzierungskonzept für ihre Baufinanzierung erwarten – und dazu gehören natürlich auch die besten Konditionen“, so Angela Roth, Geschäftsführerin der Zinskonzept GmbH in Karlsruhe. „Durch die Erweiterung unseres Produktportfolios um die Partnerschaft mit creditweb, kann ich meinen Kunden noch bessere Immobilienfinanzierungen anbieten, weil ich auf Angebote von mehr als 600 regionalen und bundesweiten Banken zurückgreifen kann.“

Baufinanzierung unter eigenem Namen mit allen creditweb-Vorteilen

Auch andere White-Label-Partner von creditweb sind bereits unter eigenem Namen tätig und greifen dabei auf alle Vorteile und Dienstleistungen des Baufinanzierungsspezialisten zurück. Dazu zählen neben den verschiedenen Online-Baufinanzierungsrechner auch die günstigen Konditionen von über 600 Darlehensgebern. „Als White-Label-Partner profitieren die Unternehmen von unserem digitalen Service, unserem Know-how, den Top-Konditionen und vielem mehr – ohne dass wir von creditweb dabei für den Kunden in Erscheinung treten“, weiß Patrick Luchetta, Mitglied der Geschäftsleitung von creditweb zu berichten. „Für viele Unternehmen, die sich in der Baufinanzierungsbranche bereits einen Namen gemacht haben, ist das die perfekte Win-win-Situation.“

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

creditweb GmbH

Herr Horst Kesselkaul

Am Coloneum 6

50829 Köln

Deutschland

fon ..: 0 800 – 222 05 50

web ..: https://www.creditweb.de

email : info@creditweb.de

Über creditweb – Meine Baufinanzierung

Bei creditweb setzen sich spezialisierte Experten für die Baufinanzierung ihrer Kunden ein. Als einer der größten Anbieter von Baufinanzierungen in Deutschland ermitteln wir aus dem Angebot von über 600 Darlehensgebern die besten Konditionen für die Bauvorhaben und greifen dabei nicht nur auf regionale Anbieter, sondern auch auf Banken aus dem gesamten Bundesgebiet zurück. So haben unsere Kunden jederzeit die Wahl: Gern gehen wir auch auf die gewünschten Finanzierungspartner ein, denn wir sind an keine Institute gebunden.

Siegel und Auszeichnungen

creditweb wird Jahr für Jahr mehrfach ausgezeichnet. Nicht nur unsere Beratung ist TÜV-geprüft und hat bereits einige Auszeichnungen erhalten, sondern auch unsere Baufinanzierung zählt zu den besten Deutschlands. So wurde creditweb nicht nur von BankingCheck zum sechsten Mal in Folge zum besten Baufinanzierer gekürt, sondern belegte auch bei Finanztest im Kreditvergleich schon mehrfach den 1. Platz.

In Zusammenarbeit mit dem Institut für Management und Wirtschaftsforschung sowie Deutschland Test und Focus Money wurde die Studie „Deutschlands Beste – Die Besten im Alltag“ erstellt. Untersucht wurden in der Zeit vom 1. Januar 2019 bis zum 30. April 2020 rund 86,6 Millionen Kundenstimmen. Die Studie bewertet, was in den zahlreichen Quellen im Internet geschrieben – also wie über Unternehmen und Marken online gesprochen – wurde. Das Ergebnis: In der Branche der Baufinanzierer erhält creditweb als einziger Baufinanzierer die Auszeichnung, begeistert mit maximaler Punktzahl und belegt den 1. Platz.

600 Banken. Topkonditionen. Bester Baufinanzierer.

Pressekontakt:

elb bureaux GmbH

Frau Michaela Veers

Theodorstrasse 42-90

22761 Hamburg

fon ..: 040 32892893

email : m.veers@elb-bureaux.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Zum Start von Kai Lüftners Ninja Academy: migo ruft die ganze Familie zur BE A NINJA-Challenge auf!