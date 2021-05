Zum Start von Kai Lüftners Ninja Academy: migo ruft die ganze Familie zur BE A NINJA-Challenge auf!

05. Mai 2021. Millionen Ninja-Fans in Deutschland, Österreich und der Schweiz: Wenn sie wieder dürfen, trainieren sie in Vereinen, in Trampolin-Parks und schalten derzeit bei Ninja Warrior Germany Allstars ein. Zum Start von Kai Lüftners Buchserie Ninja Academy fordern migo (Verlagsgruppe Oetinger) und Ninja Warrior Germany Allstars-Teilnehmer Daniel Schmidt alle Ninja-, Lese- und Sportfans zur Ninja-Challenge heraus: Zu Hause oder Outdoor Ninja Moves trainieren, aufnehmen, posten und u. a. eine Anime-Sprecherrolle mit Schauspieler (Das Boot etc.) und Sprecher-Ikone Martin May gewinnen.

Mit der bei migo erscheinenden Buchserie „Ninja Academy“ heizt Kultautor Kai Lüftner die Ninja Mania bei jungen und jung gebliebenen Fans weiter an. Die Story könnte wahr werden: Die Ninja Academy ist eine Ausbildungsstätte für die weltweit immer größer werdende Szene der Ninja Warriors. Doch der Weg, die Prüfung zu bestehen, ist alles andere als leicht … und nichts ist so, wie es scheint!

BE A NINJA: mit Ninja Warrior Daniel Schmidt trainieren

Der 23-fache Deutsche Meister legt zusammen mit migo zehn Trainings vor. Jeden zweiten Tag eine neue Challenge: Das Ninja-Training ist bei migo Verlag auf Instagram und TikTok zu sehen. Einfach nachmachen, mit #ninjaacademychallenge posten sowie @migoverlag und @ninja_academy_international markieren. Alle Teilnehmer:innen (Challenge-Infos und Teilnahmebedingungen unter www.ninja-international.com) haben die Chance auf Ninja-starke Gewinne: U. a. eine Anime-Sprecher-Rolle mit Schauspieler Martin May (www.synchronkartei.de/sprecher/2774/2), ein Ninja Academy Skateboard Deck von Mantis (www.mantisshop.de), Ninja Academy Buchpakete und Gutscheine u. a. für die Ninja Area bei JUMP House (www.jumphouse.de).

Carmen Udina, Programmleiterin migo: „Wir wollen mit der Challenge für Ninja-, Lese- und Sportfans Deutschland, Österreich und die Schweiz bewegen und unter www.migo-fun-zone.de u. a. eine Ninja zone für kleine und große Ninjas aufbauen. Jeder kann mitmachen, wenn er seine individuellen Fähigkeiten einsetzt.“

Ninja Academy 1 bis 3 unter www.migo-fun.de – alle Bände als auch eBook und Hörbuch

Verlag Friedrich Oetinger GmbH / migo Verlag

Autor: Kai Lüftner I Illustrator: matzilla.de I Broschur

Bd.1: Der Auftrag I 192 S. inkl. ScoreCard I 15,- EUR

Bd.2: Das Tesuto I 176 S. inkl. Patch I 15,- EUR

Bd.3: Die Goemonen I 176 S. I 15,- EUR (ET Herbst 2021)

Interviews mit Kai Lüftner, Daniel Schmidt, Bilder und vieles mehr

Boris Udina I boris.udina@hup.de I +49 174 326 11 16

Melanie Moschinsky I melanie.moschinsky@hup.de I +49 531 28181 254

