Soul Riders – Start einer Legende um Magie, Freundschaft und Pferde beim Trendverlag Migo

Spitzentitel bei Migo aus der Verlagsgruppe Oetinger

+++ Neue Fantasy-Trilogie, die auf Star Stable basiert, dem erfolgreichsten Online-Pferdespiel

der Welt +++ rund 800.000 Gamer*innen allein im deutschsprachigen Raum +++

Spitzentitel bei Migo aus der Verlagsgruppe Oetinger +++ Schwedische Ausgabe gewinnt

National Parenting Product Awards 2020 +++

September 2020. Die Buch-Trilogie Soul Riders verbindet die Leidenschaft von über zwölf Millionen Star Stable-Gamer*innen mit einer wunderbaren Erzählung über Vertrauen, Zusammenhalt und Freundschaft. In Schweden waren die Bände von Autorin Helena Dahlgren in kurzer Zeit ein Bestseller und wurden gerade von NAPPA ausgezeichnet. Jetzt gibt es die Vorgeschichte zum Online-Abenteuer Star Stable endlich auf Deutsch. Schon der erste Band „Jovik ruft“ rundet die große Themenwelt mit Apps, Musik und Geschichten für Mädchen ab 8 Jahren ab. Band 2 „Die Legende erwacht“ erscheint am 19. Oktober im deutschsprachigen

Raum.

Carmen Udina, Programmleitung Migo: „Magie, Freundschaft, Pferde sind ein Megatrend. Die epische Fantasy-Trilogie hat alles, was einen Bestseller ausmacht. Eine mitreißende Story, im deutsch-sprachigen Raum 800.000 und weltweit Millionen Star Stable Fans sind ein großes Potenzial, um die Reihe langfristig erfolgreich im Buchmarkt zu etablieren. EIn Beispiel: Der Top-Einstieg als Aufsteiger des Tages bei amazon.“Das Stockholmer Star Stable Entertainment hat mit seinem Online-Pferdespiel weltweit Erfolg. Tendenz steigend, bereits jetzt ist Star Stable das am schnellsten wachsende Online-Pferdespiel der Welt. Über 130 kreative Köpfe aus 20 Ländern arbeiten seit 2011 an dem Erfolg der Star Stable Abenteuerwelt.

Star Stable. Soul Riders. Von Helena Dahlgren, 224 Seiten, 14,- EUR

Bd 1 „Jorvik ruft“ – soeben erschienen. ISBN: 978-3-96846-018-5

Bd 2 „Die Legende erwacht“ – ab 19.10.2020. ISBN: 978-3-96846-019-2

+++ Soul Riders – die Geschichte +++

Als Lisa mit ihrem Vater auf die wunderschöne und geheimnisvolle Insel namens Jorvik kommt, ist es nicht das erste Mal, dass sie sich an ein neues Zuhause gewöhnen muss und versucht, neue Freunde zu finden. Seit ihrer Geburt zieht Lisa der Arbeit ihres Vaters hinterher, jedoch dieses Mal ohne ihre Mutter, die bei einem Reitunfall starb. Lisa meidet zunächst die Nähe von Pferden. Dennoch dauert es nicht lange, bis Lisa wieder einen Reitstall betritt – magisch angezogen

von den Mädchen Linda, Alex und Anne sowie ihren wundersamen Pferden. Besonders ein Pferd hat es ihr angetan: Starshine. Lisas Welt steht Kopf: Während ihre Liebe für Pferde erneut erwacht, findet sie sich in einem uralten Kampf zwischen Gut und Böse und im Kreis der legendären Soul Riders wieder …

+++ Autorin Helena Dahlgren +++

Die schwedische Autorin Helena Dahlgren schreibt Sachbücher,

Belletristik, allem voran Fantasy- und Horror-Romane für junge und erwachsene Leser*innen. Neben dem

Schreiben zählen Pferde zu ihren größten Leidenschaften.

