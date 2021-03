Bei RTL, im Verein oder beim migo Verlag: Ninja-Mania – Alle wollen Ninjas werden

+++ Spätestens seit dem Erfolg von Ninja Warrior Germany auf RTL ist klar: Ninjas sind angesagte Helden und ein Dauertrend +++ migo Verlag startet mit Ninja Academy spektakuläre All age-Buchreihe von

Ninja-Premiere:

Autorenlesung am Freitag, 6. März um 18 Uhr bei heldenstueckelive.de

Hamburg, 6. März 2021. Es ist Beginn eines ganzen NINJA-Jahres! Mit Ninja Academy erscheinen heute gleichzeitig die ersten beiden Bände von „Ninja Academy“. Der Trendverlag migo aus der Verlagsgruppe Oetinger und der bekannte Kultautor, Oberninja und Kampfsportler Kai Lüftner (www.kailueftner.de) erfüllen jungen Lesern und Ninja-Fans einen Traum. Auf Basis des anhaltenden Erfolgs von Ninja Warriors Germany auf RTL, Ninjas auf der Leinwand, in Serien, als Lego-Spielzeug, vielen Ninja Zones in Trampolinhallen und Ninjas in Sportvereinen startet migo eine Ninja-Mania. Als Buch, eBook, Hörbuch, künftig auf TikTok mit einer großen Lip Sing Challenge, dem Aufbau einer Ninja-Community auf Instagram, über die Zusammenarbeit mit Marken und Medien und vielem mehr. Ninjas sind die neuen Helden.

Darum geht’s in Ninja Academy:

Fünf Ninja Warrior-Anwärter sind auf ihrer ersten Geheimmission

Sam, Bent, Svea, Li und Marta-Zofia haben wie Tausende anderer Kinder weltweit den Traum, an einer der fünf Ninja Academys aufgenommen zu werden. Bei ihrem ersten geheimen Auftrag in Berlin geraten die Fünf an die Grenzen ihrer außergewöhnlichen Fähigkeiten. Schon deshalb müssen die Schüler zusammenhalten und aufeinander vertrauen, denn es wird alles infrage gestellt, was sie über die internationale Ninja-Welt zu wissen glaubten. Was steckt hinter shinobi international? Wer sind die Guten, wer sind die Bösen? Nichts ist so, wie es scheint! Und damit beginnt die eigentliche Geschichte erst …

Ninja Academy 1, 2 und 3

Verlag Friedrich Oetinger GmbH / migo Verlag

Autor: Kai Lüftner I Illustrator: matzilla.de I Broschur

Bd.1: Der Auftrag I 192 S. inkl. Score Card I 15,- EUR I ISBN: 978-3-96846-004-8

Bd.2: Das Tesuto I 176 S. inkl. Patch I 15,- EUR I ISBN: 978-3-96846-005-5

Bd.3: Die Goemonen I 176 S. inkl. Patch I 15,- EUR I ISBN: 978-3-96846-006-2

(ET 09. September). Alle Bände auch als eBook und Hörbuch erhältlich.

Band 4 und 5 erscheinen in 2022

Lesung Kai Lüftner und Ninja Academy erstmals live erleben

Freitag, 06.03.2021, 18:00 Uhr auf www.heldenstueckelive.de/de/events/event-session/5451e206-dfda-4426-bd16-58ae586f8849

Kontakt, Interviews, Bilder, Gewinnspiele, Rezensionsexemplare über

Boris Udina

boris.udina@hup.de / 0174 3261116

www.wahnundsinnig.de / www.hup.de

www.migo-fun.de

