Brigitte Burstedde gewinnt Excellence Award beim 7ten internationalen Speaker Slam und Weltrekord

Die notwendige Teilnehmerzahl von 80 Speakern für den Weltrekord war bis zur letzten Minute wegen Corona in Gefahr.

Am Freitag, den 17.09.21 hat in der Medienstadt Mastershausen ein erneuter Weltrekord im Reden stattgefunden.

Bis kurz vor Ende war nicht klar, ob dieser Weltrekord wirklich zustande kommt, denn die Bedingungen durch Corona, haben es sowohl für die Teilnehmer, wie auch für die Jury extrem erschwert.

Aufgrund der Situation ergaben sich viele Absagen und erst kurz vor Beginn war klar, es könnte klappen.

80 Teilnehmer aus 8 Nationen, u. a. Deutschland, Österreich, Schweiz, Finnland, Türkei, Polen, Italien, USA.

Die Teilnehmer sprachen dabei nicht nur Deutsch, sondern Französisch und natürlich auch Englisch!

Jeder der Teilnehmenden hatte 4 min Redezeit und die Veranstaltung wurde live auf Youtube in die ganze Welt gestreamt.

Auch die Jury war sowohl vor Ort und auch digital live zugeschaltet.

Brigitte Burstedde ist Coach und Profinetzwerkerin und hat schon auf einigen Bühnen gestanden.

Doch dieses Mal war alles anders. Die Aufregung war groß, denn es mussten 80 Teilnehmer sein, um einen neuen Weltrekord aufzustellen. Und bei so manchem der Teilnehmer lagen die Nerven blank.

Dazu kommt, dass sie das erste Mal über ein ganz persönliches Thema gesprochen hat, dass sie emotional sehr bewegt.

„Im tiefsten Schmerz liegt die größte Ressource.“

Oft entstehen durch vermeintlich schlimmste Erfahrungen große Ressourcen und Kompetenzen, wenn es uns gelingt, nicht im Schmerz stecken zu bleiben, sondern ihn zu wandeln und für uns zu nutzen.

https://www.youtube.com/watch?v=5dtKIw7qqXk

Auftritt Brigitte Burstedde: 4 Std. 46 min

Sie zeigt was möglich ist, wenn es gelingt die eigenen Ressourcen zu erkennen, um damit für sich selbst und andere ein Mehrwert zu sein.

Es war eine wunderbare Erfahrung mit so vielen Nationalitäten und Persönlichkeiten aus der ganzen Welt diesen Weltrekord aufzustellen,

Dabei waren Künstler, Doktoren, Weltrekordhalter, Unternehmer, Speaker, Mediziner, Psychologen, Berater und Autoren aus der ganzen Welt.

Das Thema von Brigitte Burstedde ist Freiheit und ein selbstbestimmtes Leben.

Als Trainerin und Coach zeigt sie Möglichkeiten und Wege auf, die in ein selbstbestimmtes Leben führen.

Hier erfahren sie mehr über Brigitte Burstedde:

https://www.youtube.com/watch?v=o-frqtU1GqY

www.erfolg-des-herzens-de

Dieses Thema ist aktueller denn je, und umso größer die innere Freiheit, desto größer der Erfolg im Außen.

Das lebt Brigitte Burstedde seit mehr als 5 Jahren vor und zeigt somit was möglich ist, wenn Frau in Möglichkeiten und Chancen denkt und sich auf den Weg in ein selbstbestimmtes Leben macht.

Ab November tourt sie mit der „Mindpower Roadshow“ durch Deutschland. Start ist der 25.11.21 im Crowne Plaza Hotel Berlin, City Center Ku`Damm, mit Anne-Kristin Holm aus Erding und Bernd Kiesewetter aus Potsdamm.

Auch damit wollen die drei Coaches & Speaker Menschen bewegen, sich wieder mehr zu vertrauen und ihren Weg zu meistern in ein Leben voller Erfolg und Lebensfreude.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Erfolg des Herzens

Frau Brigitte Burstedde

Königsberger Straße 9

45731 Waltrop

Deutschland

fon ..: 0178/1485746

web ..: http://www.erfolg-des-herzens.de

email : info@erfolg-des-herzens.de

