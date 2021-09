Großer Erfolg der „Happy Paradise-Kampagne“ des Thailändisches Fremdenverkehrsamt

Mit der „Happy Paradise Kampagne“ hat das Thailändisches Fremdenverkehrsamt (TAT) das Vertrauen ins Reisen nach Thailand verstärkt und wieder Einkommen für die lokalen Gemeinschaften im Süden des Land

Das Thailändisches Fremdenverkehrsamt (TAT) hat die Kampagne „Happy Paradise“ ins Leben gerufen, um touristische Produkte und Dienstleistungen zu präsentieren, die den Touristen, im Rahmen des Phuket Sandbox-Programms, durch die „Happy Paradise“ Kampagne einzigartige Erinnerungen und Erlebnisse vermittelt und gleichzeitig lokale Gemeinschaften und die lokale Kultur unterstützt.

Das Wiedereröffnungsprogramm der Pilot Provinzen in Thailand zur Wiederaufnahme internationaler Besucher begann am vergangenen 1. Juli 2021 mit dem Phuket Sandbox-Programm. Bis zum 31. Juli 2021 waren etwa 14.000 Touristen im Rahmen des Phuket Sandbox-Programm angekommen, die mehr als 829 Millionen Baht Einkommen einbrachten. Um den Touristen neue Eindrücke zu vermitteln und lokale Gemeinschaften zu unterstützen, startete TAT die „Happy Paradise“ Kampagne. Ziel dieser Kampagne ist es, Touristen wieder willkommen zu heißen, das Vertrauen ins Reisen nach Thailand zu verstärken und wiederherzustellen sowie zu einer gerechten Einkommensverteilung an die lokalen Gemeinschaften im Süden und an die Tourismusunternehmer entlang der kontrollierten Touren und Routen wie Phuket, Krabi, Phang-nga, Ko Samui, Ko Tao und Ko Pha-Ngan beizutragen.

Durch verschiedene Happy Paradise Aktivitäten, bietet die Kampagne touristische Produkte und Dienstleistungen an, vor allem für Hotels, Unternehmen und Dienstanbieter, die den Sicherheits- und Gesundheitsstandard unter dem SHA+ Symbol erhalten haben. Eine der Aktivitäten bestand in der Verteilung von 1000 Happy Paradise Welcome Kits für internationale Besucher, die am 12. und 14. August 2021 in Phuket eintrafen. Das Willkommensset bestand aus dem Tourism Ambassador 2021 Sonderedition-Pass und dem Journal Book. Touristen können Sonder-Rabatte erhalten, indem sie den am Programm teilnehmenden Geschäfte auf den kontrollierten Touren und Routen ihren Sonderedition-Pass zeigen.

Darüber hinaus erhalten alle Besucher, die in einem SHA+ Hotels übernachten, die Happy Paradise Souvenirs, die einzigartige lokale Produkte aus südlichen Gemeinden sind:

1. Manorah Perlen Schlüsselanhänger von Phatthalung,

2. Pandanus Handytasche von Krabi,

3. Batik Notizbuch aus Phuket,

4. Gummibaum Telefon / Bildhalter von Trang,

5. Batik Hose aus Phuket,

6. Batik Matte aus Krabi,

7. Batik Gesichtsmaske mit Perlenriemen aus Phuket, und

8. Batik Gesichtsmaske mit Manorah Perlenriemen von Phatthalung.

Um die lokale Kultur des Südens auszustrahlen und bekannt zu machen, fanden, im Rahmen der Happy Paradise Kampagne, traditionelle „Manorah“ und „Ron Rae“ Tanzaufführungen statt. Die Aufführungen fanden vom 18. bis 23. August 2021 in ausgewählten Hotels statt. Schließlich organisiert die Happy Paradise-Kampagne auch Online-Aktivitäten, an denen alle Touristen teilnehmen können. Während Ihrem Besuch in Touristenattraktionen und Sehenswürdigkeiten in Phuket, machen Sie Happy Paradise Erinnerungsfotos und veröffentlichen Sie sie in den sozialen Medien mit dem Hashtag #ThailandHappyParadise, um eine Chance zu haben, viele Preise zu gewinnen.

Das Thailändisches Fremdenverkehrsamt (TAT) ist überzeugt, dass die Happy Paradise-Kampagne einer der entscheidenden Faktoren sein wird, um die Tourismusindustrie in Phuket und Thailand zu unterstützen und wieder anzukurbeln und durch eine Tätigkeit, die sich auf sicheren Tourismus konzentriert, Einkommen zu erwirtschaften und den Gemeinden zu helfen ihre Werte zu wahren und stark zu bleiben. Lesen Sie die neuesten Informationen sowie alle Informationen über die Kampagne unter: https://tourismthailand.org/happyparadise

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

TravelCommunication.net

Herr Alex Hill

Old Gloucester Street 27

WC1N3AX London

Großbritannien

fon ..: 41764687555

web ..: https://www.travelcommunication.net/

email : media@travelcommunication.net

Pressekontakt:

TravelCommunication.net

Herr Alex Hill

Old Gloucester Street 27

WC1N3AX London

fon ..: 41764687555

web ..: https://www.travelcommunication.net/

email : media@travelcommunication.net

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Kupfer auf dem Weg nach oben