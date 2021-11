Stiebel Eltron in Österreich macht „Erneuerbare Energien“ nachhaltig erlebbar!

Energie sparen & Klima schützen mit der innovativen Energiespar-Haustechnikproduktpalette von Stiebel Eltron

Eines ist auf jeden Fall sicher: Die Welt des Heizens ändert sich schon bald grundsätzlich. Der Ausstieg aus fossilen Energieträgern (Gas, Kohle und ÖL) ist eine beschlossene Sache. Die Energiewende und der Aufstieg der regenerativen Energien (Wasser, Wind und Sind) sind die perfekte Antwort auf die vielseitigen Herausforderungen des weltweiten Klimawandels.

Stiebel Eltron Österreich mit Sitz in Hörsching im Bundesland Oberösterreich (OÖ) hat diesen wichtigen Wandel von Anfang an mitgestaltet und steht für modernste Energiespartechnologie made in Germany. Im gesamten Haustechnikbereich ist Stiebel Eltron Österreich federführend. Von Luft-Wasser-Wärmepumpen und Sole-Wasser-Wärmepumpen über Wohnraum-Lüftungsanlagen und Durchlauferhitzer bis hin zu Klimageräten und Elektroheizungen bietet Stiebel Eltron Österreich alles, was das Leben zuhause und im Büro leichter und angenehmer macht.

Heizen, Lüften, Kühlen und Warmwasserbereitung funktioniert zum Beispiel mit nur einer einzigen Energiespar-Technologie, nämlich den energieeffizienten Luft-Wärmepumpen und umweltfreundlichen Sole-Wärmepumpen von Stiebel Eltron Österreich. Mit einer innovativen Wärmepumpenheizung von Stiebel Eltron Österreich kann man die Zukunft des Heizens, Kühlens und Lüftens schon heute erleben. Moderne Smart Home Systeme arbeiten übrigens perfekt mit den Wärmepumpen von Stiebel Eltron zusammen. Die nachhaltigen Stiebel Eltron Wärmepumpen-Heizungen können zu 100 Prozent CO2-neutral betrieben werden, wenn man „Erneuerbare Energien“ wie zum Beispiel Sonnenenergie, Wind- oder Wasserkraft zum Einsatz bringt.

Vor dem Hintergrund dieses zentralen Zusammenhangs tragen die modernen Wärmepumpenheizungssysteme von Stiebel Eltron Österreich dazu bei, dass unsere Umwelt entsprechend entlastet wird. Des Weiteren sind die Solewärmepumpen, Warmwasser-Wärmepumpen und Luftwärepumpen von Stiebel Eltron sehr wartungsarm und leicht zu verbauen. Egal, ob Altbau-Sanierung, Renovierung, Heizungstausch oder Neubau-Modernisierung – die smarten Wärmepumpenheizsysteme von Stiebel Eltron Österreich sorgen für optimale Energiewerte und leisten somit einen wertvollen Beitrag zum Gelingen einer nachhaltigen Energiewende.

Wärmpumpen-Heizungssysteme von Stiebel Eltron Österreich machen immer wieder aufs Neue den Unterschied, wenn es um energetische Sanierungen oder den kompletten Austausch von bestehenden Heizungssystemen mit fossiler Energietechnik wie beispielsweise Gasthermen und Öl-Heizungen geht. In jedem Fall lohnt sich der Austausch der bestehenden Heizung. Durch eine neue Stiebel Eltron Wärmepumpen-Heizung aus Österreich können die monatlichen Heizkosten gezielt gesenkt werden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

STIEBEL ELTRON ÖSTERREICH

Herr Thomas Mader

Margaritenstrasse 4A

4063 Hörsching

Österreich

fon ..: +43 7221/74600

web ..: https://www.stiebel-eltron.at/

email : office@stiebel-eltron.at

STIEBEL ELTRON Österreich bietet mit seinem breitgefächerten Haustechniksortiment an hochinnovativen Gesamtlösungen im Innovationsbereich „Erneuerbare Energien“ eine überzeugende Antwort auf die Herausforderungen des Klimawandels.“STIEBEL ELTRON bietet effiziente Lösungen für Warmwasser, Raumheizung, Klima und Erneuerbare Energien (Wärmepumpen und Lüftung).“

STIEBEL ELTRON ÖSTERREICH, Herr STIEBEL ELTRON Gesellschaft mbH

Margaritenstrasse 4A, 4063 Hörsching, Österreich

Tel.: +43 7221/74600; https://www.stiebel-eltron.at/

Pressekontakt:

STIEBEL ELTRON ÖSTERREICH

Herr Thomas Mader

Margaritenstrasse 4A

4063 Hörsching

fon ..: +43 7221/74600

web ..: https://www.stiebel-eltron.at/

email : office@stiebel-eltron.at

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

In 240 Sekunden zum Weltrekord-Freiburger Heilpraktikerin gewinnt mit Herzensprojekt den Excellence Award