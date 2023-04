„Die berühmten drei Worte“ von Tommy Fischer – eine Stimme mit hohem Wiedererkennungswert

Der alte Hit in modernem Gewand

Tommy Fischer war schon als Kind von Musik begeistert. Er spielte in einem Musikcorps Schlagzeug und mit zwölf Jahren auf dem Festwagen beim Karnevalsumzug. Aufgrund seiner guten Stimmlage auch im hohen Resonanzbereich verlegte er sich auf den Gesang und brachte später eine gelungene Cover-Version von „Sugar Baby Love“ (The Rubettes) heraus. Tommy Fischer ist ein großer Fan der 1950er und 1960er Jahre. Elvis Presley, Marilyn Monroe und James Dean zählen zu seinen Idolen.

Erfolgreich wurde der Sänger mit Discofox und Schlagern. Entdeckt wurde der Künstler, den ein großes Stimmvolumen wie eine einprägsame Kopfstimme auszeichnet, vom Musikproduzenten Heinz Gietz, der bereits Stars wie Caterina Valente oder Peter Alexander förderte.

Nach seiner neuen Version von „Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben“ (Original Interpret: Jürgen Marcus) folgten in den 1990er Jahren die ersten Fernsehauftritte. Den Durchbruch hatte er mit „Weil ich dich liebe“.

Bisher hat Tommy Fischer sieben Alben (Alles perfekt, Gib niemals auf, Purer Wahnsinn, Irgendwann, 1000 Lichter, Young and Beautiful und Silent Night) veröffentlicht.

Titel wie z.B. „Blauer Planet“, „So wie Astronauten“ oder „Traumfrau“ wurden in vielen Tanzlokalen zu beliebten Hits. 2014 wurden seine tanzbaren Versionen von „Je t’aime mon amour“ und „Ein Wort zu viel“ große Erfolge. Letzterer Song hielt sich vierzehn Tage lang in den TopFive der Download-Charts. Auch sehr erfolgreich war sein Discofox Hit „Wie ein Satellit“, ein absoluter „Tanzflächenfüller“.

Tommy Fischer gibt zahlreiche Live-Auftritte in Tanzlokalen, Diskotheken, Stadt- und Schützenfesten. Er ist häufig Gast in zahlreichen TV-Sendungen wie ZDF-Fernsehgarten, ZDF-Hitparade, RTL Television und Sat.1-Frühstücksfernsehen, sowie in der Aktuellen Schaubude des NDR.

Sein brandneuer Titel „Die berühmten drei Worte“ war in den 80er Jahren ein großer Hit und wurde jetzt vom Produzenten Horst Lemke mit TOP Studiomusikern neu arrangiert.

Tommy Fischer – Die berühmten drei Worte (3:39 Minuten)

Musik: Tex Shultzieg / Text: Kurt Feltz

Arrangement: Horst Lemke

Goldberg Edition Musikverlage Hans Gerig KG

C+P 2023 Marabu-Records

Quelle: Marabu Records

