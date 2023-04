sanfte-touren: Stadtführungen, Segway-Touren und Biertastings in Dortmund

Dortmund entdecken, das war noch nie so einfach wie mit sanfte-touren. Hier werden Stadtführungen, Segway-Touren und Biertastings geboten, bei denen die Pottmetropole hautnah erlebt werden kann.

Wer in Dortmund mit Freundinnen und Freunden, der Familie oder der Firma etwas Besonderes erleben möchte, ist bei den Stadtführungen von sanfte-touren an der richtigen Adresse. Ob eine klassische Führung zu Fuß, eine Segway-Tour oder ein Biertasting auf Phoenix-West: Hier findet jede Gruppe die passende Tour. Erfahrene Guides und individuell zuschneidbare Programme machen das Angebot dieses Anbieters aus.

Welche Touren durch Dortmund werden angeboten?

Ob für Touristinnen und Touristen, die die Perle des Ruhrpotts kennenlernen möchten, oder für Dortmunder Gruppen, die nach neuen Erlebnissen auf bekannten Pflastern suchen: sanfte-touren hat für alle etwas im Programm.

Die klassischen Stadtführungen zu Fuß führen durch die bekanntesten Viertel, wie das Kaiserviertel, das Unionviertel und Phoenix-West. Von Stadtgeschichte über Kultur bis hin zu Botanik: Hier ist für jedes Interessengebiet die richtige Tour dabei.

Wer schneller von A nach B kommen und mit der Führung eine größere Strecke abdecken möchte, kann sich für eine Segway-Tour entscheiden. Nach einer kurzen Einführung wird Dortmund auf den modernen Fahrgeräten im Handumdrehen durchkreuzt. Egal, ob die allgemeinen Sehenswürdigkeiten, die Bergbaugeschichte oder die Fußballkultur der Stadt erkundet werden sollen.

Für alle, die bei einer Stadtführung gerne mal durstig werden, bieten sich die Biertasting-Touren an. An verschiedenen Stationen werden diverse Sorten verköstigt und es gibt spannende Einblicke in Dortmund als Bierhauptstadt. Dabei kann der Fokus auf die Brauereigeschichte oder auf verschiedene Biersorten, z.B. Export oder Craft, gelegt werden.

Den besten Ausblick genießt man bei der Skywalk-Tour. Hier geht es 99 Stufen hoch, um den Blick auf 26 Metern Höhe schweifen zu lassen. Über eine Gichtgaspipeline geht es weiter bis zum westlichen Hochofen 5. Hier steigt man auf 64 Meter Höhe! Der Ausblick ist unbezahlbar und umfasst das Gelände des ehemaligen Hüttenwerks. Auch viele von Dortmunds Attraktionen können von ihr oben betrachtet werden. Dazu zählen der Phoenix See, der Florian oder der SIGNAL IDUNA Park.

Was macht die Stadtführungen von sanfte-touren aus?

Der Service von sanfte-touren stellt Qualität und Vielseitigkeit in den Fokus. Seit über 10 Jahren ist der Touren-Anbieter in Dortmund und im Ruhrgebiet etabliert. Mit einem abwechslungsreichen und spannenden Angebot ist vom Teamevent bis zum Junggesellenabschied für alle Anlässe etwas dabei. Das Besondere: Jede Tour wird mit viel Liebe zum Detail ausgearbeitet und anhand von Feedback regelmäßig überarbeitet. Die überschaubaren Gruppen sorgen für ein persönliches Erlebnis.

Auch individuelle Pakete machen sanfte-touren auf Wunsch möglich. Die erfahrenen Guides sind mit Herzblut bei der Sache und setzen alles daran, dass jede Gruppe Dortmund so erlebt, wie es für sie passt. Digitale Touren, Stadtrallyes und diverse Aktivitäten – vom Tretboot- oder Kanufahren bis hin zum Bogenschießen – runden das Angebot ab.

Mit sanfte-touren Dortmund erleben

sanfte-touren hat seinen Sitz in der Chemnitzer Straße 65 im Herzen Dortmunds. Hier plant und betreut das Team um Inhaberin Kirsten Behnke seit über 10 Jahren spannende Stadtführungen, Segway-Touren und mehr. Die Termine für aktuelle Führungen und Biertastings sind im Kalender auf der Website jederzeit einsehbar. Für die Buchung oder weitere Fragen ist das Team von sanfte-touren unter 0177/4844958 täglich von 10:00 bis 18:00 Uhr erreichbar.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

sanfte-touren.de

Frau Kirsten Behnke

Chemnitzer Straße 65

44139 Dortmund

Deutschland

fon ..: 0177/4844958

web ..: https://www.sanfte-touren.de/

email : anfrage@sanfte-touren.de

Pressekontakt:

RegioHelden GmbH

Herr Alexander Graf

Rotebühlstraße 50

70178 Stuttgart

fon ..: 0711 128 501-0

web ..: https://stroeer-online-marketing.de/

email : pressemitteilung@regiohelden.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Bianca Erbe – die neue Stimme bei Hediphon