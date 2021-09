Loreley Touristik e.V.: Berg und Tal mit Rückenwind: E-MTB-Touren rund um die Loreley

Die Mountainbike-Routen rund um die Loreley sind ein Traum: Faszinierende Ausblicke, Weitblicke, Tiefblicke. Die Loreley-Touristik bietet jetzt geführte Touren speziell für E-MTBs an.

Spaß, Sport und Hochgenuss in einem – und das kostenlos zum Reinschnuppern. So brauchen touristische Gäste im UNESCO Welterbe Mittelrheintal nicht mehr zeitraubend auf eigene Faust loszuziehen. Ob Anfänger oder ambitionierter Hobbysportler – die rund 2,5-stündigen Ausfahrten werden an das Können der Teilnehmer angepasst. Für viel romantisch-rheinischen Naturgenuss mit dem E-MTB zwischen schroffen Felsen, kühlen Wäldern, weiten Feldern und blumigen Wiesen.

Drei Starttermine und dann geht auch noch mehr

E-Mountainbiker*innen können an drei Freitagen gemeinsam in die Pedale treten. Los geht’s am 27. August 2021 um 15.00 Uhr sowie am 3. September 2021 um 13.00 Uhr. Treffpunkt ist das Besucherzentrum auf der Loreley. Wichtig: Das eigene E-MTB, Helm und Fahrradhandschuhe müssen mitgebracht werden, eine vorherige Anmeldung bei der Loreley-Touristik – telefonisch unter 06771-9100 oder -599093 oder per E-Mail an info@loreley-touristik.de – ist erforderlich. Und wer bei seiner ersten Schnupper-Tour richtig Lust auf mehr bekommt, der kann auch spezielle Themen-Touren buchen: Angeboten werden unter anderem eine „Foto-Hotspot-Tour“, die „Welterbe-Tour“, eine „Early Morning Tour“ oder für Promi-Begeisterte die „DSDS-Route“.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Loreley Touristik e.V.

Frau Sabine Dächert

Loreley Besucherzentrum / Loreley 7

56348 Bornich

Deutschland

fon ..: +49-(0)67 47-9 51 24 47

fax ..: +49-(0)67 71-9 10 15

web ..: https://max-pr.eu/archives/21901

email : info@loreley-touristik.de

Loreley Touristik

Der Loreley Touristik e.V. der Verbandsgemeinde Loreley ist das touristische Sprachrohr und offizieller Repräsentant einer der populärsten Regionen in Deutschland: nämlich der Loreley-Region mit dem sagenumwobenen Loreley-Felsen, gelegen inmitten des Oberen Mittelrheintals, das 2002 in Liste des Weltkulturerbes der UNESCO aufgenommen wurde. Der eingetragene Verein mit Sitz in Bornich betreut, vertritt, koordiniert und vermarktet die Interessen seiner rund 160 Mitglieder – Hotellerie, Gastronomie, Einzelhandel, Kultur und Kulturschaffende – aus dem Raum zwischen Kaub im Süden bis Braubach im Norden. Der rund 30 Kilometer lange Abschnitt des Rheins gilt als der mit Abstand schönste und romantischste. Thematische Schwerpunkte sind natürlich auch der berühmte Mittelrhein-Wein, die zahllosen Erholungsmöglichkeiten, Wander- und Radwege sowie die vielen Veranstaltungen – beispielsweise „Rhein in Flammen“. Die Loreley Touristik e.V. organisiert aber auch eigene Events, bietet Workshops mit regionalen Künstlern an oder initiiert alljährlich die Wahl einer echten „Loreley“.

Pressekontakt:

PR-Agentur, max.PR e.K.

Frau Sabine Dächert

Am Riedfeld 10

82229 Seefeld

fon ..: +49 (0)8152 917 4416

web ..: https://max-pr.eu/

email : daechert@max-pr.eu

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Israel: Grüne Oasen im Land der Schöpfung