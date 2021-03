Touristik-IT-Dienstleister Hengefeld Solutions neu im PR-Agentur-Portfolio von max.PR

Neuer Kunde für PR-Agentur max.PR: Hengefeld Solutions ist ein IT-Dienstleister für touristische Unternehmen und Hotellerie.

Die Seefelder PR-Agentur max.PR begrüßt einen neuen Kunden in ihren Reihen: Hengefeld Solutions ist ein IT-Dienstleister für touristische Unternehmen und die Hotellerie, der unter anderem App-basierte Anwendungen entwickelt, die bei der systematischen Analyse des eigenen Hotelbetriebs und auch bei der Prozessoptimierung unterstützen.

So beispielsweise „HoPriCo“ (Hotel Price Comparison): Sie ermöglicht Hotels, Reiseveranstaltern, Zielgebietsagenturen und touristischen Dienstleistern die tagesaktuelle Beobachtung von Mitbewerbern in preissortierten Ergebnislisten; Preise können entsprechend justiert und die Margen optimiert werden.

„Dieses neue System wird das Yield-Management von Hotels revolutionieren“, so Presseagentur-Inhaberin Sabine Dächert. „Davon sind wir fest überzeugt, denn gerade in der jetzigen Zeit sind Angebote und Möglichkeiten zur Reduzierung von Kosten sowie Tools zur Gewinnoptimierung in der Hotellerie mehr als gefragt. Wir freuen uns sehr darauf, Hengefeld Solutions auf seinem erfolgsversprechenden Weg zu begleiten und PR-technisch zu unterstützen.“ max.PR mit Sitz im bayerischen Seefeld hat sich auf die Unterstützung von Unternehmen im Bereich des Tourismus, der Hotellerie, Gastronomie sowie deren Umfeld spezialisiert; im Kundenportfolio befinden sich aber auch Industriebetriebe. Zur Philosophie der Agentur gehört es, insbesondere auch kleineren Hotels und Unternehmen oder gastronomischen Betrieben einen praktikablen und preisgünstigen Zugang zu einer effektiven PR-Arbeit zu ermöglichen. „Dies waren und sind für mich Argumente dafür, warum ich mich für max.PR als Partner entschieden habe“, erklärt Rudolf Hengefeld, Geschäftsführer Hengefeld Solutions. „Hier stimmt die Branchenerfahrung der Agentur, das Verständnis für kleinere Unternehmen wie meines – und vor allem auch die Chemie.“

Als inhabergeführte PR-Agentur mit einem kompakten und kompetenten Team sind wir Ihr verantwortungsvoller Partner für Medienerfolg. Wir sehen uns als externe Abteilung Ihres Unternehmens, die immer nah am Geschehen ist und den Blick für das Besondere besitzt. Dabei warten wir nicht bis uns Themen in den Schoß fallen. Wir gehen selbst aktiv vor und entwickeln für Sie PR-Ideen und -Konzepte.

