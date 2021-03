Mehr Effizienz und bessere Konnektivität mit den optimierten ComPacT-Leistungsschaltern von Schneider Electric

Drahtlose Verbindungsfunktionen und verbesserte Ergonomie bei unveränderter Baugröße

Das Tech-Unternehmen Schneider Electric stellt die neue Generation seiner bewährten Kompaktleistungsschalter der ComPacT-Baureihe vor. Durch konsequente Weiterentwicklung konnte sowohl die Servicefreundlichkeit verbessert als auch die operative Performance gesteigert werden.

Fortschrittliche Monitoring-Funktionen lassen sich bei der vernetzten und IoT-fähigen ComPacT-Baureihe einfach durch „Plug-und-Play“ Zubehör ergänzen. Eine Nachrüstung der neuen Komponenten in Bestandsanlagen ist ebenfalls problemlos möglich – Abmaße und Bauform haben sich gegenüber der Vorgängergeneration nicht verändert. Das schafft neue Möglichkeiten, die Leistung des ComPacT generationsübergreifend zu erweitern und die digitale Intelligenz nutzbar zu machen. Die vereinfachte drahtlose Kommunikation beschleunigt Installation, Wartung oder Erweiterung der überarbeiteten ComPacT-Reihe. Betreiber erhalten durch die neuen IoT-fähigen Hilfskontakte zudem einen verbesserten Einblick in ihre elektrische Energieverteilung und können so ihre Energieverfügbarkeit maximieren. Die Bereitstellung von Daten an jedem Ort und zu jeder Zeit optimiert das Monitoring und die Entscheidungsfindung im IoT-Zeitalter.

Eine der wichtigsten Verbesserungen im Design stellt die halbtransparente Frontblende dar. Sie erlaubt den direkten Blick in den Schalter, auf den Status der Komponenten und ob diese richtig platziert sind. Auch die Installation gestaltet sich einfach: Für zuverlässige und schnelle Kabelverbindungen ist die ComPacT-Reihe mit EverLink-Klemmen ausgestattet und dank der eingebauten DIN-Schienen müssen die Schalter lediglich eingerastet werden.

Bestückt mit zahlreichen neuen Features unterstützt die neue Generation von ComPacT- Leistungsschaltern Schaltschrankbauer effektiv dabei, korrekt installierte, hochmoderne Energieverteilsysteme zu liefern.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Schneider Electric GmbH

Frau Christine Beck-Sablonski

Gothaer Strasse 29

40880 Ratingen

Deutschland

fon ..: + 49 171 172 4176

web ..: https://www.schneider-electric.de/de/

email : schneider-electric@riba.eu

Wir von Schneider Electric möchten die optimale Nutzung von Energie und Ressourcen für alle ermöglichen und damit den Weg zu Fortschritt und Nachhaltigkeit ebnen. Wir nennen das Life Is On.

Wir sind Ihr digitaler Partner für Nachhaltigkeit und Effizienz.

Wir fördern die digitale Transformation durch die Integration weltweit führender Prozess-und Energietechnologien, durch die Vernetzung von Produkten mit der Cloud, durch Steuerungskomponenten sowie mit Software und Services über den gesamten Lebenszyklus hinweg. So ermöglichen wir ein integriertes Management für private Wohnhäuser, Gewerbegebäude, Rechenzentren, Infrastruktur und Industrien.

Die tiefe Verankerung in den weltweiten lokalen Märkten macht uns zu einem nachhaltigen globalen Unternehmen. Wir setzen uns für offene Standards und für offene partnerschaftliche Eco-Systeme ein, die sich mit unserer richtungsweisenden Aufgabe und unseren Werten Inklusion und Empowerment identifizieren.

