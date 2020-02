Hyperpod von Schneider Electric sorgt für bessere Skalierbarkeit im Rechenzentrum

Schnelle Skalierung für Colocation- und Enterprise-Rechenzentren

Der Markt für Colocation und Serverhousing wächst wie nie zuvor. Laut Schneider Electric verlagern immer mehr Unternehmen ihre IT-Systeme zu externen Anbietern, weil die Unterhaltung eines eigenen Rechenzentrums häufig zu hohe Kosten verursacht.

Durch die enorme Nachfrage müssen RZ-Anbieter in der Lage sein, besonders schnell auf Kundenwünsche reagieren zu können. Das setzt eine flexibel skalierbare Infrastruktur voraus. Traditionelle Herangehensweisen, die bei jeder Erweiterung umfangreiche bauliche Maßnahmen erfordern, sind heute nicht mehr zeitgemäß. Wer im Markt bestehen möchte, muss auf modulare Systemlösungen wie den Hyperpod von APC by Schneider Electric setzen. Der Hyperpod ist eine in sich geschlossene Einheit, welche alle nötigen Komponenten wie Stromversorgung, Klimatisierung, Netzwerktechnik und Racks beherbergt.

Anders als bei herkömmlichen Pod-Lösungen sind beim Hyperpod von APC by Schneider Electric alle Komponenten an einem sogenannten Pod-Frame, einer tragenden Rahmenstruktur, befestigt. Das hat den großen Vorteil, dass Racks in kürzester Zeit ausgetauscht werden können, ohne erst andere Teile, wie beispielsweise die Einhausung, zu entfernen. Im Rechenzentrumsgebäude erfordert der Hyperpod lediglich eine Anbindung an Strom und Netzwerk, weitere Umbaumaßnahmen sind meist nicht erforderlich.

Mehr dazu finden Sie im Schneider Electric Blog of Things unter: http://www.se.com/de/de/about-us/blog/applications-and-operations/datacenter/core-und-pod-design.jsp

Über den Schneider Electric Blog of Things

Im Blog of Things finden Sie aktuelle Trends und Lösungen aus den Bereichen Digitalisierung und Transformation sowie Informationen zu innovativen Produkten und Initiativen von Schneider Electric.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Schneider Electric GmbH

Herr Thomas Hammermeister

Gothaer Straße 29

40880 Ratingen

Deutschland

fon ..: 02102 404 – 94 59

web ..: https://www.schneider-electric.de/de/

email : thomas.hammermeister@schneider-electric.com

Wir bei Schneider glauben, dass der Zugang zu Energie und digitaler Technologie ein grundlegendes Menschenrecht ist. Wir befähigen alle, mit weniger mehr zu erreichen, und sorgen dafür, dass das Motto „Life is On“ gilt – überall, für jeden, jederzeit.

Wir bieten digitale Energie- und Automatisierungslösungen für Effizienz und Nachhaltigkeit. Wir kombinieren weltweit führende Energietechnologien, Automatisierung in Echtzeit, Software und Services zu integrierten Lösungen für Häuser, Gebäude, Datacenter, Infrastrukturen und Industrie.

Unser Ziel ist es, uns die unendlichen Möglichkeiten einer offenen, globalen und innovativen Gemeinschaft zunutze zu machen, die sich mit unserer richtungsweisenden Aufgabe und unseren Werten der Inklusion und Förderung identifiziert.

www.se.com



Pressekontakt:

Schneider Electric GmbH

Herr Thomas Hammermeister

Gothaer Straße 29

40880 Ratingen

fon ..: 02102 404 – 94 59

web ..: https://www.schneider-electric.de/de/

email : thomas.hammermeister@schneider-electric.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Seminare Nürnberg – Führerschein für das Controlling