Schneider Electric: Effizienz in der Energieverteilung 4.0

Smarte Gesamtlösung aus ABN Zählerplatz- und Verteilertechnik, Resi9-Reiheneinbaugeräten und Wiser Energiemanagement

ABN von Schneider Electric präsentiert den Kombiableiter iPRF ZP Typ 1 und 2 für Wohn- und kleinere Zweckbauten. Der neue Blitz- und Überspannungsableiter aus der Resi9-Familie ist nach DIN VDE 0100-443/-534 zertifiziert und kann mühelos in das Wiser Energiemanagementsystem integriert werden. Das System informiert den Anwender unverzüglich und bequem via App oder E-Mail, sobald der Kombiableiter auslöst.

Die neuen Resi9 Kombiableiter iPRF ZP sind für die Montage auf 40mm-Sammelschienen im netzseitigen Anschlussraum (NAR, Vorzählerbereich) vorgesehen. Damit entsprechen sie der neuen Anwendungsregel VDE-AR-N 4100-2019-04, die den Einbau eines selektiven Hauptleitungsschutzschalters (SH-Schalter) als Schutzorgan fordert. Die Überspannungsableiter sichern die Anlage am Einspeisepunkt und bilden die Basis für ein Überspannungsschutzkonzept, bei dem die Betriebsmittel im gesamten Gebäude geschützt werden. Die Kombiableiter Typ 1 und 2 verfügen über eine Blitzstromtragfähigkeit gemäß

DIN EN 0185-305 und erlauben je nach Ausführung Ableitvermögen bis 7,5 kA bei Gebäuden ohne beziehungsweise 12,5 kA bei Gebäuden mit äußerem Blitzschutz.

Eine weitere Neuheit im Wiser Energiemanagement von Schneider Electric ist der PowerTag Control (PowerTag C), der mit einem über Funk angebundenen digitalen Ein- und Ausgang neue Smart-Home-Funktionen direkt in die Unterverteilung bringt. Mithilfe dieses PowerTag Control Relais können Lasten kleiner zwei Ampere direkt oder Lasten größer zwei Ampere mittels eines Installationsschütz oder eines Fernschalters über die Wiser Energiemanagement App geschaltet werden. Darüber hinaus überwacht der PowerTag C als drahtloses Kommunikationsmodul Schaltstellungen und sendet den Status des potenzialfreien Kontaktes via Funkverbindung über das Wiser IP Modul direkt auf das Smartphone. In Kombination mit der Premiumversion des iPRF ZP signalisiert der PowerTag C beispielsweise per Push-Nachricht die Auslösung des Überspannungsableiters.

Um smarte Zählerplätze schließlich zu realisieren und dabei den vielfältigen Anforderungen ihrer Planung gerecht zu werden, steht die Zählerplatz-App EcorealZP bereit. Dank übersichtlicher Ansicht, kundenorientierter Bezeichnungen mit normativem Bezug sowie detaillierten Aufbauzeichnungen beschleunigt die neuste Version 2.6 die Konfiguration von Zählerplätzen erheblich. Abschließend kann die Bestellliste in den Warenkorb des EGH-Webshops, welche mittels der Schnittstelle ELBRIDGE 1.0 bereits angebunden sind, übertragen werden. Bei der Weiterentwicklung von EcorealZP wurden zudem die neuesten Standards für die Anbindung von EGH-Webshops integriert, sodass nach Abschluss der Testphase durch ITEK GmbH die Schnittstelle ELBRIDGE 2.0 sofort zur Verfügung steht.

Pressekontakt:

Schneider Electric GmbH

Herr Thomas Hammermeister

Gothaer Straße 29

40880 Ratingen

fon ..: 02102 404 – 94 59

web ..: https://www.schneider-electric.de/de/

email : thomas.hammermeister@schneider-electric.com

