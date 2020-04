Schneider Electric: Neue Produkte und Lösungen von Merten und qles

Funktion und Design im Zweck- und Wohnbau 4.0 – Schneider Electric stellt Neuheiten von Merten und qles vor.

Von der kompakten SCHUKO-Steckdose mit integrierter USB-Ladefunktion, über elegante Rahmendesigns aus hochwertigen Echtglasrahmen, bis hin zu digitalen Licht-Boards: Mit zahlreichen Neuheiten aus der Schmiede von Merten und qles unterstreicht Schneider Electric seine führende Rolle im Zweck- und Wohnbau 4.0.

Funktion und Design in innovativen Produkten und Lösungen vereint – dazu zählen auch die neuen Ladestationen von Merten by Schneider Electric. Die kompakten SCHUKO-Steckdosen verfügen über zwei separate USB 2.0 Ausgänge und sind in zwei Ausführungen erhältlich: Entweder mit einem USB-Typ-A- und einem USB-Typ-C-Port oder mit zwei USB-Typ-A-Ports. Somit lassen sich mit einem Ladestrom von bis zu 3000 mA zwei mobile Endgeräte gleichzeitig aufladen und betreiben – ganz ohne zusätzliches Netzteil. Darüber hinaus punkten die USB-Steckdosen mit einem besonders geringen Energieverbrauch von weniger als 0,15 Watt im Standby-Modus. Ein integrierter erhöhter Berührungsschutz, der zugleich als Kindersicherung dient, garantiert zudem optimale Sicherheit.

Stilvolle Akzente setzen die neuen USB-Modelle in Kombination mit den Schalterprogrammen System M und System Design von Merten by Schneider Electric. Die Schalterprogramme stellen ästhetisch individualisierbare Rahmendesigns zur Verfügung und bieten eine große Auswahl an Farbvarianten und Materialien. Einen besonders exklusiven Look bekommt die USB-Steckdose dabei mit dem Rahmendesign M-Plan. Neben den klassischen Kunststoff-Varianten ist M-Plan auch als hochwertiger Echtglasrahmen verfügbar und ab sofort in den Farben Kristallweiß und Gold erhältlich.

Die innovative Verbindung aus Funktion und Design kommt auch in den Neuheiten von qles zum Ausdruck, die mit den preisgekrönten Rahmenprogrammen von Merten by Schneider Electric frei kombiniert werden können. Farbenfrohes Highlight ist das Licht-Board in kräftigen RGB-Farben oder warmweiß. Die digitale Lichttafel ersetzt klassische Wandhinweisschilder für Hotels oder Praxen und kann mit individuellen Motiven bespielt werden. Ästhetisch anspruchsvoll und praktisch zugleich sind auch die neuen Universal-Fönhalterungen. Diese benötigen lediglich eine Schalterdose in der die Stromzufuhr und der Halter integriert sind. Abgerundet wird das Neuheiten-Portfolio von qles durch einen beleuchteten, dimm- und schwenkbaren Kosmetikspiegel mit flexiblem Arm und USB-Anschluss sowie einem Deckenhaken, der in verschiedenen Varianten erhältlich ist – unter anderem als Stick für Leuchten und als Bügel mit Stromzufuhr für beleuchtete Accessoires.

Wir bei Schneider glauben, dass der Zugang zu Energie und digitaler Technologie ein grundlegendes Menschenrecht ist. Wir befähigen alle, mit weniger mehr zu erreichen, und sorgen dafür, dass das Motto „Life is On“ gilt – überall, für jeden, jederzeit.

Wir bieten digitale Energie- und Automatisierungslösungen für Effizienz und Nachhaltigkeit. Wir kombinieren weltweit führende Energietechnologien, Automatisierung in Echtzeit, Software und Services zu integrierten Lösungen für Häuser, Gebäude, Datacenter, Infrastrukturen und Industrie.

Unser Ziel ist es, uns die unendlichen Möglichkeiten einer offenen, globalen und innovativen Gemeinschaft zunutze zu machen, die sich mit unserer richtungsweisenden Aufgabe und unseren Werten der Inklusion und Förderung identifiziert.

www.se.com



