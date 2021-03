Pressemitteilung: Führungserfolg – die Grundlagen

Mit zunehmender Verantwortung nehmen auch Druck und Erwartungshaltungen zu. Wie aus Belastung ein inspirierendes Leadership wird, zeigt der diplomierte Psychologe Thomas Eckardt mit diesem Buch.

Großen Arbeitsbelastungen standzuhalten, heißt auch mit Stress und Druck umgehen zu können und weiterhin Aufgaben erfolgreich zu erfüllen. Das Buch liefert interessante Einblicke in die wichtigsten Grundlagen für eine konstruktive Kommunikation und geht der Frage nach, welche Förderungen durch aktives Zuhören und besondere Fragetechniken erreicht werden.

Thomas Eckardt setzt weniger auf Durchhaltevermögen als auf Entlastung und eine Ausweitung der persönlichen Belastungsgrenzen. Rhetorik übernimmt in der Problemlösung einen hohen Stellenwert. „Wer lernt, nicht aufzugeben, kann wesentlich engagierter für seine Ziele kämpfen.“, lässt Thomas Eckardt wissen.

Der langjährige Coach führt an, dass Gesprächssteuerung und die Kunst des Redens sowohl in Gruppengesprächen als auch beim Vortragen und Repräsentieren eine wichtige Rolle spielen. Gefestigtes Selbstvertrauen, mentale Stärke und Ausgeglichenheit liefern für Führungskräfte die essenzielle Basis für das richtige Mindset. „Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten kann Herausforderungen zu etwas Positivem formen. Damit wachsen Führungskräfte und nehmen aus jeder Situation etwas Neues für die Zukunft mit“, sagt der Experte Thomas Eckardt zu seinem Buch „Führungserfolg – die Grundlagen“.

Der eigene Führungserfolg unterliegt bestimmten Regeln im Umgang miteinander. „Wer Gruppengespräche leiten und steuern möchte, muss realistische Ziele kommunizieren und Freiräume für Eigenverantwortung einräumen“, ist sich Thomas Eckardt sicher. Mitarbeiter zur Selbstorganisation zu motivieren, fördert eine sinnstiftende und vertrauensvolle Zusammenarbeit im Team. Das Buch „Führungserfolg“ zieht die feine, aber wichtige Linie zwischen Respekt und Wertschätzung einerseits und der nötigen Selbstreflexion andererseits. Führungskräfte müssen überzeugen und ihr Fachwissen prägnant präsentieren. Thomas Eckardt gewährt in seinem Buch klare Einblicke, womit inspirierendes Leadership seine größten Erfolge feiert und warum trotz hoher Belastungen die besten Rahmenbedingungen nicht am Stress, sondern an mangelnder Kommunikation und ihren Konsequenzen scheitern.

Wer seine Führungsstärke und -qualitäten genauer unter die Lupe nehmen möchte, hat mit dem Buch „Führungserfolg – die Grundlagen“ von Thomas Eckardt die beste Chance auf nachhaltige Veränderung. Kontaktmöglichkeiten und mehr Informationen zu Thomas Eckardt Coaching-Strategien finden Sie unter www.eckardt.online.

Thomas Eckardt begleitet seit über 30 Jahren Führungskräfte auf Ihrem Weg zum besseren Coach. Der renommierte Psychologe setzt ein Statement für den kommunikativen Stellenwert und bricht eine Lanze für das Schweigen. Gelungene Gesprächsführung ist für ihn die Basis aller funktionierenden Prozesse – im beruflichen Alltag und im Privatleben. Dieses Buch liefert ausführliche Antworten auf Fragen, die bereits vielen auf den Nägeln brennen.

