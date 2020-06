Der spirituelle Weg zur Wunscherfüllung – Grundlagen des Gesetzes der Anziehung

Geneviève Behrend und Thomas Troward erklären in „Der spirituelle Weg zur Wunscherfüllung“, wie die Leser auf harmonische Weise die Erfüllung ihrer Herzenswünsche sichern können.

„Der spirituelle Weg zur Wunscherfüllung“ ist in Dialogform verfasst (Lehrer/Schüler), und verhilft den Lesern zum wahren Verständnis wichtiger mentaler Gesetzmäßigkeiten. Das Buch von Geneviève Behrend und Thomas Troward zeigt die Grundlagen des Gesetzes der Anziehung auf. Laut den Autoren kann dieses Wissen bei richtiger Umsetzung den Lesern jahrelanges Abmühen und Erkämpfen ersparen. Die Prinzipien sind auf gut nachvollziehbare Weise beschrieben, und können leicht in den Alltag integriert werden. Es macht klar, worauf es im Kern ankommt. Erfahren Sie in einer praxisnahen Lektüre, wie Sie negative Bedingungen überwinden, Ihre Ziele erreichen, die eigene Willenskraft stärken, das Unterbewusstsein für sich wirken lassen, effektiv visualisieren und diverse Problemsituationen meistern.

Als Bonus ist in „Der spirituelle Weg zur Wunscherfüllung“ von Geneviève Behrend und Thomas Troward der kostenlose PDF-Download eines weiteren Buches von Geneviève Behrend enthalten („Wahre Lebenskunst“).

Geneviève Behrend (1881-1960) war die einzige Person, welche vom ehemaligen Bezirksrichter Thomas Troward zwischen 1912 und 1914 eine persönliche geisteswissenschaftliche Schulung erhielt. Troward (1847-1916) war ein englischer Autor, dessen Werke (z.B. seine „Edinburger Vorlesungen über die Mentalwissenschaft“) weithin ob ihrer Klarheit des Denkens anerkannt sind.

„Der spirituelle Weg zur Wunscherfüllung“ von Geneviève Behrend und Thomas Troward ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-06481-2 zu bestellen. Der tredition Verlag hat es sich zum wichtigsten Ziel gesetzt, jungen und unbekannten Autoren die Veröffentlichung eigener Bücher zu ermöglichen, aber auch Verlagen und Verlegern eine Kooperation anzubieten. tredition veröffentlicht Bücher in allen Medientypen, vertreibt im gesamten Buchhandel und vermarktet Bücher seit Oktober 2012 auch aktiv.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

