Aufkleber stark haftend

Firmenaufkleber, Vereinsaufkleber, Funktionsaufkleber, Maschinenaufkleber, Sicherheitsaufkleber, Aufkleber jeglicher Art. Beste Preise. Schnelle Lieferung. Telefonische und unterstützende Beratung.

Digitaldruck Aufkleber inkl. Konturschnitt / Stanzung

stark klebende Aufkleber

Für Sie produzieren wir die verschiedensten Aufkleber nach Ihren Wünschen!

– Von der Kleinauflage bis zu großen Stückzahlen in fotorealistischer Qualität –

Unsere hochwertigen Aufkleber werden in einem Arbeitsgang gedruckt und erhalten anschließend Ihren individuellen Formzuschnitt.

Der Digitaldruck ermöglicht Ihnen Kosten wie beispielsweise Siebherstellung und/oder Stanzformen einzusparen.

Unsere Aufkleber sind selbstverständlich für den Einsatz außen geeignet!

Aufgrund Ihres Schutzlaminats sind sie besonders haltbar.

Eigenschaften:

auch für schwierige/unebene Untergründe wie Maschinen geeignet

stark haftend

inkl. UV-Schutzlaminat (wahlweise glänzend – seidenglatt oder matt)

Die Aufkleber werden mit einem hochwertigem 4-farbigen Lösungsmittel auf weiße Polymere Folie gedruckt.

Schnelle Lieferung der Aufkleber auf ca. DIN A4 Bögen.

Darüber hinaus auf Wunsch bereits nach Ihren Wünschen konturgeschnitten.

Vereinsaufkleber

Einfach kalkulierbar, Logo hochladen und wir legen los!

Beispielrechnung/-Kalkulation:

9 x 6 cm / 150 Stk. = 45,00 Euro

6 x 6 cm / 180 Stk. = 45,00 Euro

Preise zzgl. MwSt.

Für Sie drucken wir jedes Motiv! Egal ob es sich um ein Foto oder einen Verlauf handelt, wir setzen es gemeinsam mit Ihnen um.

Gerne unterstützen wir Sie auch bei der Erstellung der Aufkleber.

Setzen Sie sich einfach mit uns in Verbindung

per Mail an: info@mendel-printdesign.de

oder per Telefon: 07522/97370 –

Auch interessant zu wissen:

Wir produzieren für Sie auch 3D Doming-Aufkleber.

Die veredelten Domingaufkleber bestehen aus hochwertigen PVC-Folien, die zur UV-Beständigkeit und Witterungsfestigkeit beitragen.

Gegenüber einem flachen, standardmäßigen Aufkleber, lässt das Doming den Aufkleber glasklar und brillant erscheinen.

Der 3D-Effekt erzeugt zusätzlich eine räumliche Wirkung.

Schon ab niedrigen Stückzahlen erhältlich – Preis auf Anfrage

Gerne helfen wir Ihnen auch bei der Erstellung der Aufkleber, dann bitte die Grafik mit in den Warenkorb legen. Die Grafik wird je nach Aufwand/Absprache seperat berechnet.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

deutscher-digitaldrucker.de®

Herr Bernd Mendel

Simoniusstraße 40

88239 Wangen im Allgäu

Deutschland

fon ..: 0 75 22 97 37 0

fax ..: 0 75 22 97 37 37

web ..: http://deutscher-digitaldrucker.de/

email : info@mendel-printdesign.de

deutscher-digitaldrucker.de® bietet als professionelle Offset- & Digitaldruckerei seit über 20 Jahren die Herstellung von Präsentationssystemen und digital gedruckten Präsentationsflächen. Mit unserer modernen Druckmaschinenausstattung erstellen wir auf einer Produktionsfläche von über 1.000 qm individuelle Printlösungen für unsere Kunden. Unsere vielseitige Produktpalette finden Sie auf unserem Online Druckerei Shop.

Pressekontakt:

deutscher-digitaldrucker.de®

Herr Bernd Mendel

Simoniusstraße 40

88239 Wangen im Allgäu

fon ..: 0 75 22 97 37 0

web ..: http://deutscher-digitaldrucker.de/

email : info@mendel-printdesign.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Implantate – Aligner – Bleaching – dieses Buch zeigt, was moderne Zahnmedizin leistet Der spirituelle Weg zur Wunscherfüllung – Grundlagen des Gesetzes der Anziehung