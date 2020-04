Mundschutzmangel in Deutschland

Um sich vor dem SARS-CoV-2-Erreger zu schützen, raten Experten immer häufiger dazu, dass man im öffentlichen Raum eine Mundmaske trägt.

Dadurch schützt man sich und vor allem ältere und Menschen aus Risikogruppen vor einer Ansteckung. Privatpersonen sollen professionelle Mundmasken dem medizinischen Personal überlassen und daher auf die Variante aus Stoff ausweichen. Diese Masken sind für den Nahbereich und dem zwischenmenschlichen Kontakt von großer Bedeutung, da diese die Weitergabe von Tröpfchen verringern können.

Mundmasken zu tragen ist eine Art, gegenüber anderen Verantwortung zu zeigen und vor allem Risikogruppen zu schützen. Die Masken aus Stoff sind nachhaltig, da man diese mehrmals verwenden und auch bei Bedarf waschen kann.

Wir als Unternehmen Deutscher-Digitaldrucker.de, möchten unseren Beitrag dazu leisten, da in der aktuellen Krise dringend Mundschutzmasken benötigt werden. Um dem vorherrschenden Notstand an Mundschutzmasken entgegenzuwirken, haben wir Teile unserer Produktion entsprechend umgestellt und können Ihnen Mundmasken anbieten.

Die Mundmaske ist mit zwei Bändern versehen, mit denen diese flexibel in verschiedenen Kopfgrößen zusammengebunden werden kann. Das 2-lagige Material bietet Stabilität für genügend Passform über Nase und Kinn, somit ist eine Feuchtigkeitsentweichung eingegrenzt.

Die Maske ist hochwertig „zweilagig gefertigt“ und besteht zum einen aus 115g Polyester innenliegend und zum anderen 220g Polyester aussenliegend. Dadurch konnte aus allergischen Gründen auf Metallbügel verzichtet werden. Die Abschlüsse sind gesäumt und am Nasenbereich innenliegend vernäht für angenehmen Tragekomfort. Unsere Mundmasken sind mit 60°C Desinfektionswaschmittel waschbar, sollten heiß gebügelt werden und sind dadurch mehrmals verwendbar.

Quelle: Südfinder Allgäu 01. April 2020

______________________________________

Mund- und Nasenmaske

gegen Tröpfchenübertragung

2-lagige Ausführung

115g Polyester innenliegend

und 220g Polyester aussenliegend

60°C mit Desinfektionswaschmittel waschbar

somit wieder verwendbar

weiß

Bitte auswählen ob Sie die Maske mit Band zum zusammenbinden oder mit Gummiband haben möchten!

____________________________________________________________________

Flächendesinfektion Bio.Clean

Flächendesinfektion ohne Alkohol in der praktischen 500 ml Sprayflasche. Wirkt zuverlässig zu 99,99% gegen gehüllte Viren, wie SARS-Coronavirus (COVID-19), Herpes simplex-, Influenza A-, Adeno-, Polyoma- und Rotavirus. Das Desinfektionsmittel ist zudem ebenfalls nachweislich einsetzbar als bakterizid, fungizid, tuberkulozid und viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV). Das Bio.Clean Desinfektionsspray ist sofort wirksam, ohne Alkohol, hautfreundlich und ungiftig, biologisch abbaubar, unbedenklich für Tier und Mensch, Kleinkinder und Babys sowie sehr einfach in der Handhabung. Auch zur täglichen Hygiene-Anwendung geeignet.

Handelsübliche Desinfektionsmittel verwenden in der Regel Alkohol in hoher Konzentration. Das schadet der Haut, der Umwelt und greift die Oberflächen an. Die Flächendesinfektion Bio.Clean desinfiziert ohne Alkohol – mit dem natürlichen Wirkstoff „aktiviertes Wasser“. Dieses ist nachweislich in der Lage Bakterien und Viren vollständig abzutöten, ist hautfreundlich, biologisch abbaubar und frei von Allergenen, Farb-, Duft- oder Konservierungsstoffen. Die Wirksamkeit ist wissenschaftlich erwiesen und im Fachlabor auf verschiedenste Bakterien- und Virenstämme erfolgreich getestet. Besonders wirksam ist das Flächendesinfektionsmittel gegen gehüllte Viren, zu denen auch das SARS Corona Virus zählt. Damit bietet Bio.Clean einen zuverlässigen Schutz vor schädlichen Viren und Bakterien.

Da es sich bei dem Desinfektionsspray um ein zu 100% natürliches Biozid handelt, ist es unbedenklich in der Anwendung und auch für Kinder, Schwangere oder ältere Personen geeignet. Das macht Bio.Clean zu einem unverzichtbaren Hygiene-Helfer in medizinischen Einrichtungen, Senioren- und Pflegeeinrichtungen, Schulen und Kindertagesstätten. Da die Flächendesinfektion ohne Alkohol erfolgt, unterliegt das Produkt keiner Gefahrenkennzeichnung und ist ungiftig – selbst beim versehentlichen Verschlucken. Die Handhabung ist sehr einfach – dank der praktischen Sprayflasche einfach aufsprühen und einwirken lassen. Die Keimfreiheit wird nach 10 bis 20 Sekunden erreicht. Die Anwendung sollte regelmässig wiederholt werden. Das Flächendesinfektionsmittel ohne Alkohol ist 2 Jahre haltbar.

Besonderheiten von Bio.Clean – Flächendesinfektion

hochwirksam gegen gehüllte Viren, wie SARS-Coronavirus, Herpes simplec, Influenza A, und weitere

Auch wirksam als bakterizid und fungizid

natürliches Biozid, ungiftig und ohne Gefahrenkennzeichnung

frei von Alkoholen, Aldehyden, Phenolen, Farbstoffen, Konservierungsmitteln, Lösemitteln oder Allergenen, pH-neutral

Hautfreundlich und auch für Langzeitgebrauch geeignet, besonders bei Kindern, Schwangeren, älteren Menschen

sehr einfach in der Handhabung, Keimfreiheit in der Regel nach 10 – 20 Sekunden

Dosierung: Aquapresen Bio.Clean unverdünnt aufsprühen, bei Bedarf wiederholen.

Wirkstoff: Nacl 0,26%; Hyperchl. Säure (HCIO) + Hyperchl. Ion (OCI) 0,05%, pH ~7,2

Wirksamkeit wissenschaftlich erwiesen und im Fachlabor erfolgreich getestet, Zulassungsnummern: CH: CH-ZN3335, EU: N-53307

Die Flächendesinfektion Bio.Clean gibt es in der praktischen 500 ml Sprayflasche. Das Desinfektionsspray wird in unserem Werk in Sevelen, Schweiz hergestellt.

Die Flächendesinfektion online kaufen – sofort verfügbar oder in unserem Werkverkauf sofort kaufen.

Sollten Sie grössere Mengen benötigen, kontaktieren Sie uns bitte.

Zur Anwendung auf Trinkwasser empfehlen wir MarinaBlue – die innovative, effiziente und chemiefreie Lösung für sauberes Trink- und Brauchwasser.

Zur Pflege der angegriffenen Haut aufgrund häufigem Händewaschens empfehlen wir unsere Aquapresen Handcreme.

Hinweise: Nach dem ersten Öffnen des Behältnisses ist die Lösung noch 12 Monate haltbar. Vor UV Einstrahlung schützen (kühl und dunkel lagern). Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und ggf. Produktinformationen lesen.

Die Einwirkzeiten des Flächendesinfektionssprays Bio.Clean sind gemäss Keimbelastungstest ca.:

Keimfreiheit nach 10 sec.:

Herpes simplex-Virus

MRSA

Influenza A-Virus

SARS-Coronavirus

Salmonellen

Rotavirus

FDA-Keime

Candida albicans

begrenzt viruzid (inkl.HBV, HIV, HCV)

Keimfreiheit nach 30 sec.: Keimfreiheit bei TB nach 15 sec. (2x anwenden)

Adenovirus

Polyomavirus

Hier bestellen

____________________________________________________________________

„Face Protect“ – in Einheitsgröße

Made im Allgäu

„FaceProtect“ schützt durch seinen durchdachten Aufbau Sie und Ihre Mitmenschen.

Die auf dem Schildrand angebrachte Wechsel-Folie verringert die Gefahr einer Ansteckung von außen und eine Verbreitung durch den Träger selbst. Zusätzlich wird das Risiko reduziert, sich mit eventuell kontaminierten Händen ins Gesicht zu fassen.

Einfache Bedienung und geeignet für fast jede Kopfweite, da der Klemmbügel in hohem Umfang „anformbar“ ist. Für Kinder oder junge Erwachsene kann die Maske einfach mit einem Gummiband, welches an den Endaussparungen angebracht wird, angepasst werden.

Die Reinigung erfolgt ganz einfach mit warmem Wasser, Spülmittel oder Seife und einem weichen, fusselfreien Tuch (kein Schwamm oder Papiertuch, da diese das Visier zerkratzen).

Zusätzlich kann der Schild (ohne Visier!) in der Spülmaschine gereinigt werden – einzig der am Schild angebrachte Schaumstoffrand muss vor neuerlicher Anwendung getrocknet werden. Wir garantieren bis zu 500 Spülgänge.

Der Klemmbügel ist mehrfach einsetzbar.

Die Folie ist bei ordnungsgemäßer Pflege ebenfalls mehrfach nutzbar und bei Bedarf mit wenigen Handgriffen austauschbar.

Für Fragen können Sie uns jederzeit per Mail unter info@mendel-printdesign.de oder per Telefon 07522 97 37 0 erreichen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

deutscher-digitaldrucker.de®

Herr Bernd Mendel

Simoniusstraße 40

88239 Wangen im Allgäu

Deutschland

fon ..: 0 75 22 97 37 0

fax ..: 0 75 22 97 37 37

web ..: http://deutscher-digitaldrucker.de/

email : info@mendel-printdesign.de

deutscher-digitaldrucker.de® bietet als professionelle Offset- & Digitaldruckerei seit über 20 Jahren die Herstellung von Präsentationssystemen und digital gedruckten Präsentationsflächen. Mit unserer modernen Druckmaschinenausstattung erstellen wir auf einer Produktionsfläche von über 1.000 qm individuelle Printlösungen für unsere Kunden. Unsere vielseitige Produktpalette finden Sie auf unserem Online Druckerei Shop.

Pressekontakt:

deutscher-digitaldrucker.de®

Herr Bernd Mendel

Simoniusstraße 40

88239 Wangen im Allgäu

fon ..: 0 75 22 97 37 0

web ..: http://deutscher-digitaldrucker.de/

email : info@mendel-printdesign.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

AgraFloras 2,2 Millionen Quadratfuß großes Delta-Gewächshaus macht Fortschritte in Richtung Lizenzierung