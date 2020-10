Studie von 451 Research im Auftrag von Schneider Electric zeigt Auswirkungen von Effizienz und Nachhaltigkeit

o Auswertung von Interviews mit mehr als 800 RZ-Dienstleistern weltweit

o 57 Prozent der Befragten sehen in der Nachhaltigkeit einen Wettbewerbsfaktor

Eine von Schneider Electric in Auftrag gegebene Studie von 451 Research, Teil von S&P Global Market Intelligence, beschreibt die Wirkung von Effizienz und Nachhaltigkeit auf das Geschäft von Cloud- und Service-Providern und stützt sich dabei auf Erkenntnisse aus einer Umfrage unter mehr als 800 Rechenzentrumsdienstleistern weltweit. Im Fokus der Untersuchungen standen aktuelle Nachhaltigkeitsperspektiven und strategische Initiativen. Ergänzend dazu zeigt der Report, welche Rahmenbedingungen zur erfolgreichen Umsetzung von Nachhaltigkeitsmaßnahmen im Colocation-Markt nötig sind.

„Die Untersuchung von 451 Research bietet eine Momentaufnahme auf den Einfluss von Effizienz und Nachhaltigkeit auf den Colocation-Markt „, sagt Mark Bidinger, Präsident des Segments Cloud & Service Provider bei Schneider Electric. „Betreiber von Multi-Tenant-Rechenzentren können die Studie als Instrument nutzen, um Ressourcen- und Adoptionslücken aufzudecken und die Risiken mangelnder Nachhaltigkeitsinitiativen zu bewerten.“

Für die Studie „Multitenant data centres and sustainability: ambitions and reality“ führte 451 Research Umfragen bei IT-Entscheidungsträgern durch, die funktionale Verantwortung für die Nachhaltigkeitsstrategien ihrer Rechenzentren innerhalb von Colocation- und Wholesale-Rechenzentren tragen. Die Befragten waren in Ländern auf der ganzen Welt ansässig, darunter die Vereinigten Staaten, China, Indien, Australien, Frankreich, Großbritannien, Mexiko, Brasilien, Japan, Singapur, Saudi-Arabien, Schweden, Dänemark und andere. Die Unternehmen haben eine Größe von 10 bis 10.000+ Mitarbeitern und verfügen über Rechenzentrumskapazitäten von unter 1 MW bis zu über 150 MW.

„Rechenzentrumseffizienz und Nachhaltigkeit sind bereits wichtige Faktoren im Rechenzentrumssektor. Unsere Umfrage zeigt, dass diese Themen ganz oben auf der Prioritätenliste von MTDC-Dienstleistern weltweit stehen“, sagt Daniel Bizo, Senior Research Analyst bei 451 Research, Teil von S&P Global Market Intelligence. „Letztendlich werden die Erwartungen von Kunden, Regulierungsbehörden und der breiten Öffentlichkeit nur noch drängender, wenn die Auswirkungen des Klimawandels immer ausgeprägter werden. In dem Maße, wie die globale Rechenzentrumsinfrastruktur als Reaktion auf die höhere Nachfrage nach digitalen Diensten zunimmt, wächst auch das Interesse an den erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt.“

Wichtige Takeaways zum Thema Nachhaltigkeit

Der Bericht erfasst den Reifegrad der Nachhaltigkeitsstrategien internationaler Colocation-Anbieter. Hier sind einige wichtige Anhaltspunkte:

o Die Mehrheit der Befragten (57 Prozent) ist der Ansicht, dass Effizienz und Nachhaltigkeit in drei

Jahren sehr wichtige Wettbewerbsunterscheidungsmerkmale sein werden, was gegenüber dem

derzeitigen Stand von 26 Prozent eine starke Zunahme bedeutet.

o Nur 43 Prozent der Befragten geben an, dass sie strategische Nachhaltigkeitsinitiativen und

Effizienzverbesserungen für ihre Infrastruktur verfolgen.

Die wichtigsten Treiber für Effizienz- und Nachhaltigkeitsprogramme sind:

o Kundenerwartungen (50 Prozent)

o Langfristige operative Belastbarkeit (40 Prozent)

o Regulatorische Richtlinien (36 Prozent)

o 97 Prozent der Anbieter geben an, dass sich einige wenige oder sogar alle ihrer Kunden vertraglich zu

nachhaltigen Praktiken verpflichten wollen.

o Nur 56 Prozent der Befragten gaben an, dass sie ihre betrieblichen Systeme überwachen. Die übrigen

gaben an, dass sie keine Berichte erstellen, um KPIs wie Auslastung, Energieverbrauch, PUE zu

überwachen. Darüber hinaus trackt etwa ein Drittel der Befragten die Kohlenstoffintensität an ihren

Standorten.

Stromversorgung und Kühlung als wichtigste Bereiche für eine Verbesserung der Nachhaltigkeit genannt

Was die Nachhaltigkeit betrifft, fand der Bericht mehrere gemeinsame Themen für Betreiber von Multi-Tenant-Rechenzentren.

Zu den wichtigsten Schwerpunktbereichen für die Verbesserung der Nachhaltigkeit gehören:

o Optimierung der bestehenden Stromverteilung im Rechenzentrum

o Aufrüstung der Stromverteilungsinfrastruktur im Rechenzentrum

o Optimierung der Kühleffizienz des vorhandenen Rechenzentrums

o Aufrüstung der Kühlungsinfrastruktur des Rechenzentrums

Metriken zur Information über die Belastbarkeit sind eine wichtige Komponente der Best Practices für Nachhaltigkeit, wobei darauf geachtet wird, wie effektiv Rechenzentrumseinrichtungen Strom, Wasser und andere Ressourcen nutzen. Eine effektive Produktwartung und -modernisierung ist für die Verlängerung und Optimierung des Lebenszyklus einer Rechenzentrumseinrichtung zusammen mit dem Einsatz von DCIM und Software zur Vorhersage und Überwachung des Systembetriebs und der Ressourceneffizienz unerlässlich.

Laden Sie den vollständigen Report „Multi-tenant data centres and sustainability: ambitions and reality“ von 451 Research herunter:

Schneider Electric hat sich verpflichtet, einen integrierten Ansatz zur Nachhaltigkeit zu verfolgen, der sich auf die Geschäftstätigkeit, Leistung, Entscheidungsfindung und Strategie erstreckt. Klicken Sie hier, um mehr über die Nachhaltigkeitsstrategie zu erfahren.

Weitere Quellen:

o The 451 Research report, Multi-tenant data centers and sustainability: ambitions and reality

o Blog, Study: Datacenter operators look to efficiency, sustainability as strategic differentiators in the future; Daniel Bizo, Senior Analyst for Datacenters and Critical Infrastructure Channel at 451 Research

o Schneider Electric’s 2019-2020 Sustainability Report

o Energy and Sustainability at Schneider Electric

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Schneider Electric GmbH

Herr Thomas Hammermeister

Gothaer Straße 29

40880 Ratingen

Deutschland

fon ..: 02102 404 – 94 59

web ..: https://www.schneider-electric.de/de/

email : thomas.hammermeister@schneider-electric.com

Wir bei Schneider glauben, dass der Zugang zu Energie und digitaler Technologie ein grundlegendes Menschenrecht ist. Wir befähigen alle, ihre Energie und Ressourcen optimal zu nutzen, und sorgen dafür, dass das Motto „Life Is On“ gilt – überall, für jeden, jederzeit.

Wir bieten digitale Energie- und Automatisierungslösungen für Effizienz und Nachhaltigkeit. Wir kombinieren weltweit führende Energietechnologien, Automatisierung in Echtzeit, Software und Services zu integrierten Lösungen für Häuser, Gebäude, Datacenter, Infrastrukturen und Industrie.

Unser Ziel ist es, uns die unendlichen Möglichkeiten einer offenen, globalen und innovativen Gemeinschaft zunutze zu machen, die sich mit unserer richtungsweisenden Aufgabe und unseren Werten der Inklusion und Förderung identifiziert.



Pressekontakt:

Schneider Electric GmbH

Herr Thomas Hammermeister

Gothaer Straße 29

40880 Ratingen

fon ..: 02102 404 – 94 59

web ..: https://www.schneider-electric.de/de/

email : thomas.hammermeister@schneider-electric.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Hochwertige Nahrungsergänzungsmittel Made in Germany