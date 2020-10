Hochwertige Nahrungsergänzungsmittel Made in Germany

In der heutigen Zeit könnten sich beinahe alle Menschen in unserem Land gesund und hochwertig ernähren.

Trotz des Überflusses leiden viele Menschen an Vitamin- und Mineralstoffmangel aufgrund einer falschen oder einseitigen Ernährung und einer ungesunden Lebensweise. Schnell wird in der Hektik des Alltags zu Snacks, Süßigkeiten oder Fastfood gegriffen um den Hunger oder Appetit zu stillen. Durch einen langen Arbeitstag im Büro oder der Familie fällt es teilweise auch schwer, gesunde Mahlzeiten zuzubereiten und in aller Ruhe zu sich zu nehmen. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine gesunde und ausgewogene Ernährung, aber können dabei helfen, dass unser Körper trotzdem mit allen erforderlichen Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen ausreichend versorgt wird. Wichtig ist hierbei möglichst hochwertige Nahrungsergänzungsmittel zu sich zu nehmen. Informieren Sie sich hier über die erstklassigen Nahrungsergänzungsmittel Made in Germany: https://www.kingfisher-nutrition.de/ Bei der Marke Kingfisher Nutrition wird großer Wert auf eine hochwertige Qualität gelegt. Dabei wird auf alle unnötigen und potentiell schädlichen Zusatzstoffe wie beispielsweise Süßstoffe, Konservierungsstoffe, Farbstoffe oder Magnesiumstearat verzichtet. Es werden neben ausgewählten Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen auch hochwertige Botanicals angeboten, die wertvolle Pflanzenstoffe enthalten. Hier sind vor allem Wurzeln wie Ginseng, Ashwagandha und Curcuma zu nennen. Aber auch Pilze wie Hericium, Cordyceps und Reishi. Diese Pflanzen kommen als Pflanzenpulver oder Pflanzenextrakte zum Einsatz, um den Gehalt der wertvollen Pflanzenstoffe so weit wie möglich zu erhöhen, ohne die natürlichen Inhaltsstoffe zu beeinträchtigen. Fast alle Produkte werden in vegane Kapseln abgefüllt, die etwas kleiner als die meist üblichen Kapseln sind. Hierbei wurde der Fokus auf eine angenehme Einnahme und eine individuelle Dosierbarkeit gelegt. Vitamin D wird aus diesen Gründen dagegen in Tropfenform angeboten. Ohne essentielle Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente könnte unser Stoffwechsel nicht funktionieren. Unterstützt werden diese noch von weiteren Naturstoffen, die wir in erster Linie durch pflanzliche Nahrung aufnehmen sollten. Sie erfüllen in unserem Stoffwechsel unterschiedliche Aufgaben wie zum Beispiel: Magnesium trägt zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei. Dieser Mineralstoff ist am Energiestoffwechsel, der Muskel- und auch Nervenfunktion beteiligt. Bei einem Mangel an Magnesium kann es zu Muskelkrämpfen und Ermüdungserscheinungen kommen. Gerade auch im Alter kann es zu Magnesiummangel kommen, etwa durch Entwässerungs- und Abführmittel. Zink ist praktisch an allen Lebensvorgängen beteiligt und spielt für unser Immunsystem eine große Rolle. Da gerade in Produkten wie Fleisch, Fisch, Käse und Eiern viel Zink enthalten ist, kann es bei Veganer und Vegetariern zu Mangelerscheinungen kommen. Auch aufgrund chronischer Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes besteht das Risiko, dass der Körper nicht genügend Zink aufnehmen kann.

Vitamin C ist ein echter Allrounder. Es unterstützt unser Immunsystem und trägt zum Schutz der Zellen vor oxidativem Stress durch freie Radikale bei. Gerade auch für Sportler, die häufig einen erhöhten Stoffwechsel haben, kann eine zusätzliche Einnahme von Vitamin C notwendig sein. Zudem erhöht Vitamin C die Aufnahme von Eisen aus pflanzlichen Lebensmitteln und leisten einen Beitrag zur normalen Kollagenbildung für eine normale Funktion der Blutgefäße, der Haut, sowie der Knorpel und Knochen. Vitamin C trägt zu einem normalen Energiestoffwechsel bei, sowie zur Verringerung von Ermüdungserscheinungen. Nach Krankheiten, Operationen und dauerhaftem Stress benötigt unser Körper verstärkt Vitamin C. Einen erhöhten Bedarf an Vitamin C haben auch Schwangere und stillende Frauen, sowie Raucher. Vitamin D wird auch als das „Sonnenvitamin“ bezeichnet. Es ist wichtig für die Knochengesundheit, weil es die Einlagerung von Kalzium fördert. Leider ist es nur in wenigen Lebensmitteln zu finden. Allerdings ist unser Körper dazu in der Lage, Vitamin D selbst in der Haut zu bilden, wenn diese genügend Sonnenlicht abbekommt. In Deutschland gibt es aber viele Monate in denen nur selten die Sonne scheint oder es zu kalt ist um große Flächen unserer Haut dem Sonnenlicht auszusetzen. Zudem verbringen viele Menschen den ganzen Tag in Räumen um zu arbeiten oder zu lernen. Dadurch kann es zu einem Mangel an Vitamin kommen, der durch die Einnahme von Vitamin D in Tropfenform kompensiert werden kann. Die Tropfenform sorgt auch für eine gute Aufnahme durch den Körper. Vitamin D trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei. Ashwagandha, Schlafbeerenwurzel oder auch Winterkirsche genannt, ist eine Pflanzenart aus der Gattung der Nachtschattengewächse und hat in Indien eine lange Tradition. Ashwagandha zählt zu den Adaptogenen und erhöhen die Widerstandsfähigkeit des Körpers gegen Stress.

Kurkuma oder auch Gelber Ingwer genannt gehört zu den Ingwergewächsen. Das enthaltene Curcumin ist sein wertvollster Inhaltsstoff. Die Wurzel Ginseng hat in Asien eine lange Tradition und gelangte Anfang des 18. Jahrhunderts nach Europa. Ginseng wächst wild in den Bergwäldern Koreas und der Mandschurei. Er wird erst nach sieben Jahren geerntet, damit er besonders viele wertvolle Inhaltsstoffe enthält. Auch Pilze wie Hericium, Cordyceps und Reishi haben in China eine lange Tradition und werden dort schon seit Jahrtausenden konsumiert. Diese Pilze enthalten eine sehr große Vielfalt an Inhaltsstoffen wie Polysaccharide, Aminosäuren, Fettsäuren und Mineralstoffen. Egal ob im Business oder dem Familien Alltag, neben der vielen Arbeit durchleben wir auch zusätzlichen Stress. Da durch Stress meist nicht nur eine gesunde und ausgewogene Ernährung erschwert wird, sondern an sich schon ein erhöhter Bedarf an Vitaminen und Mineralstoffen bestehen kann, können Nahrungsergänzungsmitteln einen wertvollen Beitrag leisten, um Ihren Bedarf an den erforderlichen Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen zu decken. Wählen Sie hierfür die hochwertigen Nahrungsergänzungsmittel von https://www.kingfisher-nutrition.de/ und beugen Sie einem Mangel vor.

