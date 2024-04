Geht es Dir gut fragt musikalisch Martin M. Jones

Das Comeback des Schlagerstars

Nehmen Sie sich die Zeit und googeln mal nach Martin Jones….

Da finden Sie u.a. einen Pianisten, einen Eishockeyspieler, einen Leichtathleten und einen Sänger. Und um letzteren geht es hier: Martin Jones.

Bekannt wurde er mit seiner „M. Jones Band“ in den 80er Jahren. Und an diese Zeit knüpft er an, auch im Namen: aus Martin Jones wurde Martin M. Jones.

Der Song, den er nun veröffentlicht, lag einige Zeit fertig in der Schublade. Martin Jones fand damals, dass er seiner Zeit zu weit voraus war. Doch nun ist es an der Zeit, mit ihm durchzustarten.

„Geht es Dir gut“ ist ein Song, der frisch und leicht daher kommt.

Kein Drama, keine dunklen Wolken…

Und allein die Frage „Geht es Dir gut?“ regt ja an, das Leben gelassener zu sehen.

Martin M. Jones würde sich freuen, wenn es Ihnen nach dem Hören besser geht.

Und das wird es – wetten?

„Geht es Dir gut“ – Martin M. Jones

Martin M. Jones – Geht es Dir gut 2:54 Minuten

ISRC: DE-F28-24-383-01 /

Music and Lyrics : Dirk Schlag, Florian Bratmann, Martin Jones

Publishing by JAY KAY Music

Recording, mix, mastering and produced: Florian Bratmann & Dirk Schlag

für JAY KAY Event & Music

Co. Producer Jürgen Kerber

Cover Photo by Ekki Kind

Cover design Yvonne Kerber by www.jaykay.de

© + (P) 2024 XENIA Records Best.-Nr: 14383

Distribution & Label

JAY KAY Event & Music c/o XENIA Records

Die Mühlbreite 10

D- 06258 Schkopau/OT Burgliebenau

Tel. 0345-6823010

E-Mail marketing@jaykay.de

XENIA Records LC-00902

Quelle: Jaykay Music

