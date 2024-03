Alles nochmal wagen – das will musikalisch Ralph Bogard

Sein neues Lied ist hitverdächtig

Mit einer motivierenden, positiven Botschaft schaut RALPH BOGARD in seinem neuen Song nach vorn. Denn was kann es Besseres geben, als unter dem Hintergrund, und dem gereiften Wissen, dass man steht’s durch Höhen und Tiefen gehen muss, um festzustellen: Ich will „Alles nochmal wagen“.

Wieder dreht sich in diesem Song von RALPH BOGARD alles um die Liebe. Aber auch um die gereifte Lebenserfahrung, dass man zum einen einfach das tun sollte, was man in seinem Leben bisher für gut befunden, und einfach das vergessen oder weglassen sollte, was einen runtergezogen hat.

Ein namhaftes Autorenteam stand für den neuen Song „Alles nochmal wagen“ bereit: Zum einen der unvergessene Komponist Michael Hansen und zum anderen der Textdichter Michael Niekammer, welcher die Komposition mit einem eingängigen, aber dennoch tiefgründigen Text in einen Pop-Schlager-Ohrwurm verwandelte. Das flotte Arrangement und die Interpretation von RALPH BOGARD, machen den Song „Alles nochmal wagen“ zu einem absolut beschwingten, tanzbaren und modernen Schlager.

RALPH BOGARD ist mit seinen Songs, nach Achtungserfolgen und vorderen Plätzen in den Hitparaden (u.a. hr4, MDR Radio Sachsen) auch auf den Show- und Radio-Bühnen ein gern gesehener Gast. Im Januar wurde er mit seinem Song „Ich will die Nacht“ zum „Schlager-König“ beim beliebten Schweizer Radiosender „Bärner Schlagerwelt“ gekürt und ist immer weiter auf Erfolgskurs. Getreu dem Motto: „Alles nochmal wagen“…

Ralph Bogard – Alles nochmal wagen

ISRC : DE-F28-24-384-01 / 3:11

Music by Michael Hansen

Lyrics by Michael Niekammer

Arranged by Uwe Nickolaus

Publishing by JAY KAY Music

Produced by Jürgen Rufus Kerber

Voice recording and mastering by Robert Meister

Music recordings and mix by Uwe Nickolaus

Backing vocals by Tila Brea

Cover Photo front Adobe by Edgar Bullon

Cover Photo inside by Edgar Bullon & Thomas Engst

Cover design Yvonne Kerber by www.jaykay.de

© + (P) 2024 XENIA Records Best.-Nr.: 14-384

