T. A. B. U. – das hält musikalisch Ralph Bogard davon

Auch in der Musik gibt es ein T.A.B.U.

„T.A.B.U.“, so der Titel der Folgesingle von „Immer wieder war es Liebe“ von RALPH BOGARD, den es nach einer selbstauferlegten Pause wieder ins Rampenlicht zieht, um sein treues Publikum mit neuen musikalischen Stories zu begeistern.

„T.A.B.U.“, schildert eine Reflexion vergangener Beziehungen, deren typischer männlicher Sichtweise sich mit dem älter werden entscheidend ändert und letztendlich zu der Erkenntnis führt, dass Liebeskummer eine Ausdrucksform starker Liebe ist, zu der man auch als Mann, egal in welchem Alter man ist, stehen darf.

„T.A.B.U.“, soll Mut machen, mit Gefühlen offen gegenüber seinem Partner umzugehen und zu dem zu stehen wie vielfältig und bunt Liebe sein kann.

Für RALPH BOGARD begann vor 16 Jahren das professionelle Musik machen und damit seine Karriere als Vollblutinterpret. In seinen Live-Shows zieht er immer wieder mit seiner charmanten Art das Publikum in seinen Bann. Die Bühne ist sein Lebenselixier und das nicht nur als Sänger, denn auch als Schauspieler, Entertainer und Moderator zieht es ihn immer wieder auf diese zurück.

Wenn es am Schönsten ist, soll man aufhören, sagte sich RALPH BOGARD Mitte der 2010er Jahre und zog sich aus dem Rampenlicht zurück, um weiter hinter den Kulissen zu arbeiten, um so seine Erfahrungen an junge Sänger*innen und Bands weiter zu geben. Einer ehemaligen Medien-Arbeitskollegin hat der in Sachsen geborene, in Sachsen-Anhalt aufgewachsene und jetzt in Berlin lebende Musiker jetzt sein Comeback zu verdanken.

Melodiöser Popschlager gepaart mit einer melancholischen Melodie macht „T.A.B.U.“ zu einem mehr als nur Mitsingsong. Rhythmusbetont wird die sensible Message regelrecht zum Tanzfüller verpackt.

Bühne frei für… „T.A.B.U.“ und RALPH BOGARD

ISRC-Nr. :

DE-F28-22-353-01 / 3:14

Music & Lyrics: Ulli Schwinge, Silvana Stein

Publishing: JAYKAY Music

Produced by Robin Masters & Jürgen Rufus Kerber

Arranged and Mastering by Robin Masters

Cover photo by Adove

Cover artwork and manufacturing by Yvonne Kerber

© + (P) 2022 XENIA Records Best.-Nr.: 14 353

Distribution & Label

JAY KAY Event & Music c/o XENIA Records

Die Mühlbreite 10

D- 06258 Schkopau/OT Burgliebenau

Tel. 0345-6823010

E-Mail marketing@jaykay.de

XENIA Records LC-00902

