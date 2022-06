Alles gut-alles nice: meint musikalisch Ines-Marie Jaeger

Ein Schlager mit viel Herz

Ines-Marie Jaeger: Mit Eleganz und Leichtigkeit durch den Alltag! Ihre Musik ist erwachsen, zugleich verspielt

und strotzt nur so vor Eleganz und

Glamour. So wie Ines-Marie Jaeger selbst:

Die singende Schauspielerin, in Köln geboren und gerade von Hamburg nach

Berlin gezogen, ist nicht zu fassen.

Auch „Alles Gut – Alles Nice“ zeigt, dass sie,

fernab üblichem Herz-Schmerz-Schemata

agierend, ihren eigenen Platz im harten Biz

der leichten Muse beansprucht – irgendwo zwischen schickem Schlager und urbanem Pop.

Bereits ihre Singles „Raus aus den Wolken“

und „Flashback“ brachte die mediale Welt in

Wallung – mit hunderten Radio-Airplays,

Platzierungen in Amazon- wie DJ-Charts, TV-Auftritten und Features u.a. in den

verschiedensten Printmedien – von „Musix“, über „Hossa“ bis hin zu „Frau im Spiegel“.

Ihre neue Single „Alles Gut – Alles Nice“ nun besticht durch einen Uptempo Partysound mit energetischen Bläsersätzen und modernen Gitarren-Elementen. Eine unkonventionelle Komposition von Helly Kumpusch und Manfred Hochholzer, die durch die Lyrics von Ines Marie Jaeger einen speziellen Dreh bekommt. Das ist orchestraler Popschlager vom feinsten.

Die Phrase „Alles Gut – Alles NICE“ steht für die Jugendsprache an neu ausgewählten Trendwörtern und betont Leichtigkeit im Alltag, soll aber auch unsere eigene neue Motivation abbilden. Eine Leichtigkeit, die Ines-Marie Jaeger sowohl im Song, als auch im

dazugehörigen Video vermittelt!

„Alles Gut – Alles Nice“ ist der dritte und bislang letzte Vorbote ihres langerwarteten Albums, „Momentum“, das diesen Sommer erscheinen wird!

Alles Gut – Alles Nice

Musik: Helly Kumpusch; Manfred Hochholzer

EAN: 4260437287313

Text: Ines-Marie Jaeger

ISRC: DE-KM6-22-00049

Verlag: Sotto Voce Wien ISWC:

Label: D7 – LC: 30296

VÖ: 27.05.2022e-jaeger.de

Videolink: https://www.youtube.com/watch?v=xbVXwoWVfI8

Mehr Infos zur Sängerin gibt es im Web unter www.ines-marie-jaeger.de und bei ihr in den sozialen Medien

Quelle: Büro Ines-Marie Jaeger

