RALPH BOGARD besingt mit viel Gefühl „DIESE LIEBE“

Eine neue Liebeshymne

Der Wunsch nach einer niemals endenden Liebesgeschichte ist allgegenwärtig. Gerade wenn das Bauchkribbeln noch jung und frisch ist, man sich quasi erst jetzt im Urlaub verliebt hat, wünscht man sich, dass „DIESE LIEBE“ nie zu Ende geht. Dass ist die Love-Story, die RALPH BOGARD mit all den vielen Fragen uns jetzt präsentiert… Kann eine unbeschwerte Urlaubs-Liebe auch im Alltag bestehen? Oder muss man sich am Ende eingestehen, dass mit dem Abschied auch die noch so romantischste Liebesbeziehung zu Ende gehen wird?

RALPH BOGARD überrascht in seinem neuen Song „DIESE LIEBE“ mit einer individuellen und nicht nach „Maßanfertigung“ klingenden Interpretation. Ein modernes Sound-Design rundet den persönlichen Charakter dieser Produktion ab. Die Melodieführung ist unaufdringlich-treibend und trotzdem leichtgängig. Der Song lädt auf jeden Fall zum Tanzen, Mitsummen und Mitsingen ein. Ein absolut zeitloser Titel, um in Erinnerungen an eine Urlaubsbekanntschaft – und die daraus entstandene zarte Liebe – zu schwelgen, oder einfach nur um „die Seele „baumeln zu lassen“.

Die Songautoren Sascha Urban und Rainer Daniel haben mit „DIESE LIEBE“ ein geniales Werk mit Ohrwurm-Garantie geschaffen. Den musikalischen Feinschliff verpassten die Produzenten Nick Rock, Robert Meister und Jürgen Rufus Kerber. Letztendlich manifestiert sich die Botschaft des Songs in der Textzeile: „Ich wünschte mir dass DIESE LIEBE einfach nie zu Ende geht…“

Lassen auch Sie „DIESE LIEBE“ von Ralph Bogard nie zu Ende gehen und lassen Sie diesen Popschlagersong nicht nur in ihrem Herzen rotieren…

ISRC-Nr.:

DE-F28-23-368-01 / 3:03

Music & Lyrics: Sascha Urban, Rainer Daniel

Publisher: JAY KAY Music & Albert Bennefeld MV

Producer: Robert Meister / Pre-Producer: Nick Rock

Executive & Co.-Producer: Jürgen Rufus Kerber

Rainer Daniel: Bass, Drums Programming & Percussions

Bob Wundermann: Accordion, Keyboard

Sascha Urban: Guitars and

Recordings, mixes by Nick Rock and final mix by Robin Masters

Studio work at Studio B Berlin and TonArt Studio Bremen

Mastering by Robin Masters

Cover photo front Adobe by Orlando Florin Rosu

Cover photo inside by Thomas Engst

Cover design Yvonne Kerber by www.jaykay.de

© + (P) 2023 JAYKAY Event & Music

XENIA Records Best.-Nr.: 14368

Distribution JAY KAY

JAY KAY Event & Music c/o XENIA Records

Die Mühlbreite 10

D- 06258 Schkopau/OT Burgliebenau

Tel. 0345-6823010

E-Mail marketing@jaykay.de

XENIA Records LC-00902

