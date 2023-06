ICH WILL DIE NACHT – der neue flotte Song von RALPH BOGARD

Ein Lied über die Liebe und Freundschaft

Wenn aus Freundschaft plötzlich Liebe wird, dann kann es schon mal sehr kompliziert werden. Man(n) betrachtet seine beste Freundin plötzlich mit anderen Augen und gibt sich der Liebe hin, ohne zu hinterfragen, was dies vielleicht für Konsequenzen für die eigenen Partnerschaften haben könnte. Und doch wird das Verlangen durch das Gefühl von Sommer, Sonne, Strand und einem romantischen Abend in einer Taverne am Meer verstärkt. Genau diesem Szenario widmet sich die neue Schlagerpop-Single von RALPH BOGARD mit dem verräterischen Titel „ICH WILL DIE NACHT“.

Es ist bereits die vierte CD in Folge des sympathischen Interpreten und Entertainers. Seine Songs haben sich erfolgreich in den dj-TOP-100 und in verschiedenen Radio-Charts behauptet, wie z.B. „T.A.B.U“ oder „WENN DU SIE SIEHST“. In diesem Sommer zieht es RALPH BOGARD wieder verstärkt auf die Bühnen von Stadtfesten, Discotheken und Open-Airs im In- und Ausland.

Mit „ICH WILL DIE NACHT“ debütiert RALPH BOGARD zudem als Textdichter für seinen eigenen Song. Bisher schrieb er seine Texte nur für andere Sänger*innen. Doch diese lebensnahe Story wollte er selbst interpretieren und verleiht damit dem Song seine ganz persönliche Note. Die Musik stammt aus den Federn von dee jay RUFUS und Robin Masters und der musikalische Feinschliff erfolgte im mediterranen Ambiente an der Weser. Das durch das Produzententeam geschaffene Arrangement besticht vor allem durch seine punktuellen Akkordeon-Sounds, welche die Leichtigkeit des Sommers und die Story des Songs hautnah wiedergeben.

Ein absolut sommerlicher Disco-Fox-Schlager, mit der Message einer doch etwas anderen, aber durchaus nach zu vollziehender Liebesgeschichte: „ICH WILL DIE NACHT“ – RALPH BOGARD

ISRC-Nr.: DE-F28-23-351-01 / 3:07

Music: dee jay RUFUS, Robin Masters

Lyrics: Ralph Bogard

Publisher: JAY KAY Music & Nice Musikverlag

Producer: Robert Meister & Jürgen Rufus Kerber

Bob Wundermann: Keyboards, Bass, Drums Programming & Percussions

Chris Odien: Piano & Basic Keyboards, Guitars and Accordion

Recordings, mixes by Robin Masters and dee jay RUFUS

Mastering by Robin Masters

Studio work at TonArt Studio Bremen

Cover photo front by Adobe

Cover photo inside by Thomas Engst

Cover design Yvonne Kerber by www.jaykay.de

© + (P) 2023 JAYKAY Event & Music

XENIA Records Best.-Nr.: 14351

Distribution JAY KAY

JAY KAY Event & Music c/o XENIA Records

Die Mühlbreite 10

D- 06258 Schkopau/OT Burgliebenau

Tel. 0345-6823010

E-Mail marketing@jaykay.de

XENIA Records LC-00902

Quelle: Xenia Records

