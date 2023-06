Der musikalische Sunshine-Mix von Blonddd 3 ist da!

Blonddd heist hier, musikalisch brilliant zu sein.

Drei lebhafte Sängerinnen und dazu noch fast alle blond. Da passt der Name Blonddd 3 aber so von was. Blond mit drei Ds, denn es sind drei Damen. Sie bestehen aus der Sängerin Nicole Freytag und den Dresden-Zwillingen Claudia und Carmen. Die blonden Zwillinge sind im Lande auch als Akrobatinnen und virtuose Saxophonistinnen wohl bekannt. Vor einigen Jahren haben sich die drei quirligen Mädels dann zum Trio zusammen getan und rocken die Bühnen der Republik.

Aus ihrem Repertoire wurde nun aus einigen ihrer wunderbaren Liedern ein Medley erstellt und der Sunshine-Mix ist geboren. Die Mädels haben Sonnenschein im Herzen und in ihren Stimmen. Damit zaubern sie Sunshine in die Gesichter ihres Publikums.

Großes Versprechen: Dieser Mix geht nicht nur in die Ohren, sondern wandert auch gleich in die Beine und lässt niemanden mehr still sitzen.

Blonddd 3 – Sunshine-Mix 04:55 Minuten

VÖ 26.05.2023

1 Ich bin ne starke Frau 0:45

Musik: Roland Häring Text: Tim Wassmer

Verlag Streetlife Studios e.K. / Coco Melody

2 Jetzt oder nie 0:42

Musik: Roland Häring Text: Tim Wassmer

Verlag Streetlife Studios e.K. / Coco Melody

3 Blonde Frauen 0:36

Musik: Roland Häring Text: MISCHKE, JOERG

Verlag CoCo Melody / Muro Music

4 Wer zuletzt küsst, küsst am besten 0:41

Musik: Roland Häring Text: Valerie May

V.: Streetlife Music

5 Augen lieben, Augen sehn 0:36

Musik: Sigrid Adam Text: Andre Martin Heller

Verlag: Streetlife Studios e.K. / Coco Melody

6 Das schaffst du schon 0:49

Musik: Roland Häring Text: Tim Wassmer

Verlag Streetlife Studios e.K. / Coco Melody

7 Fahrende Musikanten 0:48

Musik: JACK WHITE. Text: FRED JAY

Verlag: YOUNG MUSIKVERLAG EDITION

Label: Hitmix Music; Labelcode: LC 20178

© 2023 The copyright in the sound recording is owned by DTVmusic Promotion

under exclusive licence to HITMIX Music

Mit freundlicher Genehmigung von HITMIX.de Music

Quelle: DTVmusic Promotion

