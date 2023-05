33 Jahre Mike Dee und seine Original Kultshow

Das Jubiläum wurde gefeiert

13. Mai 2023 Wittenburg

Mike Dee hatte wieder ein tolles musikalisches Ensemble um sich gescharrt, für seine Show im Landhaus Wittenburg in Mecklenburg Vorpommern. Künstler, die bei ihm schon öfter auftraten und auch ein Debüt, sorgten für tolle musikalische Unterhaltung.

Und ganz nebenbei konnte Mike Dee sein 33. Bühnenjubiläum als Kultshow-Moderator feiern. Bereits als sehr junger Mann startete der Lübecker seine Show 1990. Das große Show- und Tanzvergnügen erfreut sich großer Beliebtheit bei Jung & Alt in Norddeutschland und hat dort längst Kultstatus erreicht.

Sie ist blond, hübsch und hat eine tolle Stimme – Tina Heeschen. Die junge Dame war die Starterin an diesem Showabend. Mit Hits von Helene Fischer, Andrea Berg und Gloria Gaynor brachte sie die Gäste in Feierlaune. Ihre Helene Fischer Interpretationen waren super, denn es ist nicht so einfach die Lieder von Helene vernünftig zu singen. Aber Tina Heeschen kann das.

Entertainer Pascal Krieger aus der Nähe von Hamburg war an diesem Abend Debütant, denn er trat zum ersten Mal in der Original Kultshow auf. Mit jeder Menge eigenen Titeln und flotten Party-Songs heizte Pascal die Stimmung an und schob sie nach oben. Musikalische Partyhitze war angesagt.

Charmant weiblich und mit Partygroove stürmte die Holländerin Silvia Swart die Herzen des Publikums. Silvia ist schon seit fast 10 Jahren immer wieder Gast von Mike Dee und so bereits vielen Showgästen wohl bekannt. Das Multitalent präsentierte Lieder in Deutsch, Englisch und ihrer Muttersprache Holländisch. Da gab es eine echte Power-Party-Polka mit den Anwesenden zusammen. Silvia bewies, dass sie Schlager, Pop und andere Genres singen kann. Ihr Auftritt hatte den berühmten Wow-Effekt.

Musikalisches Lübecker Marzipan stellte der Auftritt von Überraschungsgast Florian Präus da, denn Florian kommt wie Mike Dee aus Lübeck. Er sang Schlager aus seinem eigenen Repertoire. Mit seinen klassischen Liedern trug er seine eigene Note auf die Bühne. Er holte die Leute sofort auf die Tanzfläche

Als Veranstalter zeigten sich wieder Wolfgang Piontek und sein Sendestudio Lübeck verantwortlich. Das Studio ist ein Teil von Radio Dragon-Flame, die als Sponsor in Form von Radiochef Hans-Joachim Krabbes auftraten. Achim Krabbes war extra aus Ungarn angereist, um die Show zu unterstützen. Auch Heidi Gesche von Online-Star-News war aus dem Münsterland mit ihrem Mann angereist. Genauso wie Berichterstatter und Promoter Hans Peter Sperber von Sperbys Musikplantage aus Berlin. Der bekannte Sänger und Produzent Peter Sebastian aus Hamburg war unter den Festgästen und stellte u.a. seine Stiftung zur Hilfe von unfallgeschädigten Kindern vor. Aus Dänemark reiste der treue Fan Kai Drohse an, der nun schon das dritte Mal dieses beliebte Event besuchte.

Bericht: Hans Peter Sperber von Sperbys Musikplantage

Fotoquelle: Franz Nübel

Mike Dee, Tina Heeschen, Wolfgang Piontek (Veranstalter), Achim Krabbes (Sponsor), Silvia Swart und Pascal Krieger (v.l.n.r.)

